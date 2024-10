Catalá anuncia la creació d’una acceleradora pública per a ajudar les ‘startups’ i consolidar l’ecosistema valencià

“Continuarem apostant per internacionalitzar la marca València com a ciutat innovadora d’avantguarda perquè volem atraure inversió, talent, empreses i coneixement”

L’alcaldessa destaca a ‘València Digital Summit’ la posada en marxa d’una acceleradora de talent digital en la Farinera per a impulsar el paper de la dona en el sector tecnològic

El congrés internacional, organitzat per Startup Valencia en col·laboració amb València Innovation Capital i altres entitats, reunix 2.500 startups, 700 firmes inversores i més de 600 ponents

“Continuarem apostant per internacionalitzar la marca València com a ciutat innovadora d’avantguarda perquè volem atraure inversió, talent, empreses i coneixement”. Amb estes paraules, l’alcaldessa, María José Catalá, ha reafirmat el suport de l’Ajuntament al sector de les empreses emergents vinculades a la innovació.

Per això, la màxima responsable municipal ha anunciat este dimecres la posada en marxa d’una acceleradora pública, en Les Naus i La Farinera i en col·laboració amb Startup Valencia, “per a ajudar a les startups en les etapes més primerenques i amb això consolidar el creixement de l’ecosistema valencià”.

“Al costat d’això, amb les ajudes ‘preseed’ o capital llavor, ajudarem al fet que els emprenedors puguen validar la seua idea, desenrotllar el prototip inicial o producte mínim viable en Les Naus i La Farinera, preparar-se per a rondes d’inversió més grans i escalar les seues operacions”, ha afegit. L’alcaldessa ha recordat que l’any que ve “serà una realitat la declaració com a Enclavament Tecnològic de la Marina i de tot el districte innovador”.

En esta línia, Catalá ha destacat “la importància d’una acceleradora de talent digital per a dones, un innovador programa formatiu gratuït que impulsa les carreres de dones en l’entorn digital i en el sector tecnològic innovador. Està dissenyat per a empoderar a joves dones menors de 30 anys, brindant-les noves ferramentes i oportunitats laborals en l’àmbit digital i es desenrotlla en La Farinera”. Este innovador programa formatiu està cofinançat pel Fons Social Europeu Plus i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i compta amb el suport de l’Escola d’Organització Industrial (EOI).

María José Catalá ha fet estos anuncis en l’arrancada de la sèptima edició de ‘València Digital Summit’ (VDS), que se celebra fins al dijous 24 d’octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Com cada any, els líders tecnològics internacionals acudixen a la ciutat per a reflexionar sobre la revolució tecnològica actual i el seu impacte positiu en la societat. Entre els ponents confirmats es troben figures tan destacades com Steve Chen, cofundador de YouTube; Randi Zuckerberg, emprenedora tecnològica i exdirectora de màrqueting de Facebook; Juan Antonio Samaranch Salisachs, membre del COI amb experiència en innovació; Constantijn van Oranje, príncep dels Països Baixos i enviat especial de Techleap.

Record al professor Grisolía

María José Catalá ha tingut un record per al desaparegut professor Santiago Grisolía, “l’innovador més eminent i universal que ha donat esta ciutat i que solia dir que si deixes de pedalar, caus”. En l’acte d’inauguració, desenrotllat a l’auditori del Museu de les Ciències, l’alcaldessa ha agraït a Hortensia Roig, presidenta d’EDEM, l’impuls d’esta institució “al talent emprenedor i a la generació d’empresaris líders; és un exemple que en esta ciutat la innovació no és només una qüestió de tecnologia, sinó de mentalitat, compromís i lideratge”. Roig ha rebut el Premi Honorífic València Digital Summit 2024.

L’organització espera la participació, al llarg de les dos jornades, de més de 2.500 empreses emergents, 700 firmes inversores i més de 600 ponents. Tot això reafirma a la ciutat de València com un lloc clau per al sector tecnològic. Organitzat per Startup Valencia i sota el lema ‘Abraçant l’evolució: invertint en els líders del demà’, l’esdeveniment compta amb TNW, una empresa del Financial Times, com a soci estratègic. Startup Valencia és una organització privada i sense ànim de lucre que va nàixer en 2017 com a Associació Valenciana de Startups per a representar a les empreses emergents de la Comunitat i ser el referent d’un ecosistema d’empreses innovadores i tecnològiques, impulsant la competitivitat de l’economia valenciana.