Catalá fixa tres línies estratègiques d’actuació amb el “binomi Universitat Ciutat” per a la reconstrucció després de la dana

L’alcaldessa de València, ha explicat que “la recuperació de la ciutat ha de fer-se de la mà del coneixement, de la ciència i de les seues universitats”

Els eixos de treball establits se centren en l’estat de les infraestructures hidràuliques, la recuperació econòmica i l’Albufera

La Universitat de València i la Universitat Politècnica formen el binomi des d’on s’impulsaran noves càtedres i comités científics i d’experts

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha fixat tres línies estratègiques de treball amb el “binomi Universitat Ciutat”, compost per la Universitat de València i la Universitat Politècnica “per a abordar la recuperació de la ciutat que ha de fer-se de la mà del coneixement, de la ciència i de les seues universitats”.

Catalá ha realitzat estes manifestacions després d’una reunió que ha mantingut amb els rectors de totes dos universitats, Mavi Mestre i José Capilla, i on ha avançat que “s’impulsaran noves càtedres i comités científics i d’experts”.

La primera edil ha indicat que, igual que es va fer amb la riuada del 57, “vull que d’esta tragèdia també sorgisca una estratègia definida per a la ciutat, que prenga el pols de les necessitats i, sobretot, redefinisca les seues prioritats”.

Així, María José Catalá ha explicat que el primer eix d’actuació abordarà l’estat de les infraestructures hidràuliques, les de la ciutat i la seua àrea metropolitana, “per a estudiar les que falten per fer i les que seria recomanable escometre amb major celeritat per a previndre i evitar riuades com la del 29 d’octubre”.

El segon, té a veure amb la recuperació econòmica i, en este sentit, l’alcaldessa ha assenyalat que “estem treballant ja perquè la dana no derive en una caiguda de l’excessiva del PIB de València i de la seua economia i, per tant, volem abordar estratègies de futur”. I el tercer està relacionat amb l’Albufera, per la qual cosa Catalá ha plantejat a les universitats que “la catàstrofe ha de servir com a palanca de canvi per a donar una solució a la llacuna. Desgraciadament, este és el moment de consolidar un treball que veníem temps reflexionant i que ara després de la dana possiblement és l’oportunitat per a donar-li una solució definitiva”.

L’alcaldessa de València ha subratllat que “estes tres línies estratègiques, que s’abordaran també des de l’òptica de l’àrea metropolitana, són les que definiran el treball del binomi Universitat Ciutat amb l’objectiu fixat en 2025-2027, en el qual este comité desenrotllarà una nova estratègia de ciutat on les nostres màximes prioritats seran protegir els ciutadans, millorar les infraestructures, treballar en l’economia, protegir els espais naturals i les seues principals fortaleses com és l’Albufera”.

Dia mundial de la Infància

D’altra banda, María José Catalá ha anunciat que l’Ajuntament de València ha organitzat per a l’alumnat de les pedanies i dels municipis afectades per la dana una sèrie de visites escolars a Bioparc, que començaran la setmana vinent.

“Ens hem bolcat en totes les necessitats dels nostres xiquets i xiquetes i, per això, hem volgut que recuperen la normalitat, així que aprofitant el dia mundial de la Infància i a la col·laboració del parc, iniciarem una sèrie d’eixides per a fer activitats i tallers en Bioparc. Estes visites començaran la setmana vinent i esperem que generen en els nostres xicotets un impacte positiu després de viure un succés tan negatiu. A més, estes eixides es traslladaran als escolars dels municipis afectats d’àrea metropolitana”, ha afirmat l’alcaldessa.