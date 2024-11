Català impulsa un pla de reactivació econòmica per ajudar els municipis afectats per la DANA

L’alcaldessa de València, María José Català, s’ha reunit hui amb representants dels principals sectors econòmics per a acordar mesures de suport a l’àrea metropolitana afectada per la DANA.

A la trobada, celebrada a la seu de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Català ha remarcat la importància de València com a motor de la recuperació, insistint en la necessitat de “reactivar l’economia de la ciutat per a ajudar els municipis afectats”.

Eva Blasco, presidenta de la CEV València, ha expressat la preocupació per l’impacte econòmic que tindrà la riada en els sectors comercials, logístics i turístics, i ha defensat la reactivació econòmica com a via per a reduir l’impacte de la crisi en les famílies i empreses afectades. El consistori i la CEV mantindran contacte per coordinar accions que incentiven el consum i preserven l’ocupació a la ciutat.