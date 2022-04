L’Associació de Vela Llatina els Peixcadors de Catarroja s’encarrega de mantindre viva una tradició sent l’única escola en l’actualitat

L’Associació de Vela Llatina els Peixcadors amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja han tancat una nova edició de l’escola de Vela Llatina, la més accidentada de la seua dilatada història perquè va haver de ser ajornada per l’aparició de la COVID19. Encara així, una edició més ha servit per a demostrar la gran tasca de l’associació per mantindre viva aquesta modalitat nàutica tradicional al nostre Parc Natural de l’Albufera, sent l’única escola que realitza aquest tipus de formacions.



“Com a alcalde no puc una altra cosa més que sentir-me orgullós del gran esforç i treball que des de l’Associació els Peixcadors realitzen per mantindre viva la tradició de la Vela Llatina, sent els únics que realitzen formació en aquesta especialitat nàutica. És un plaer, un any més, veure com aquesta saviesa tradicional es trasllada des dels nostres majors i com fomenta grans valors com el respecte al nostre entorn natural”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



Així doncs, Monzó ha sigut l’encarregat de clausurar aquest curs, que va començar en 2020, amb el lliurament de diplomes en la seu de la Comunitat de Peixcadors, convidant que amb la col·laboració de l’Ajuntament seguisquen per aquesta línia marcada de foment de les tradicions. La Vela Llatina continua sumant l’interés any a any, augmentant el reconeixement d’aquesta escola i d’aquest bé d’interés cultural. En les pròximes setmanes s’anunciaran les dates del seu nou curs que continuarà patrocinant la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià