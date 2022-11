Catarroja està celebrant les II Jornades Ciutat Educadora fins demà 30 de noviembre amb un missatge clar: “Catarroja. Habita. Camina. Respira”. Activitats diverses com conferències i taules redones centren les activitats d’estes jornades com també dansa i “Catarroja camina a l’escola; una activitat que pretén implicar a l’alumnat per tal de conscienciar la transformación de la ciutat cap a un model integrador.

Segons l’Alcalde de la ciutat, Jesús Monzó, el canvi, la transformación ha d’estar de part de la ciutadania ja que és un treball de totes i tots per poder portar a terme el model de ciutat que es vol aconseguir tant per a joves com per a majors.

Monzó, ha explicat quin és l’objectiu d’estes II Jornades “La ciutat com a espai educatiu” i quins són els indicadors d’una ciutat educadora.