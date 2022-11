Catarroja aprova uns pressupostos que tornaran a centrar-se en la despesa social

L’Ajuntament preveu uns ingressos de 23 milions d’euros per a 2022, un total de 2 milions més que en 2022 una vegada s’ha solucionat la incògnita de les plusvàlues



La renovació de patrimoni, instal·lacions, així com un important Pla de renovació vies públiques s’emporta 1,7 milions d’euros del pressupost



El pressupost de 2022 tornaran a ser uns comptes vius en haver complit amb tots els objectius de dèficit i barreres de despesa

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat els seus pressupostos per a 2022 amb els vots a favor de Compromis (7) i PSPV-PSOE (6). Per part seua, PP (4) i Cs (3) van votar en contra i Guanyem (1) es va abstindre.

Dins dels comptes municipals destaca una important inversió de quasi 1,7 milions euros que anirà destinada a una important reforma d’instal·lacions municipals i urbanística, entre la qual destaca la reurbanització del carrer Xapa, l’adequació de la plaça Major i el seu entorn, el projecte i execució del Espai Barraques destinat a les persones majors, així com les millores en el carril bici i jocs infantils. L’Ajuntament preveu uns ingressos de 23 milions d’euros per a 2023, dos milions més que el passat exercici, una vegada s’ha solucionat la incògnita de les plusvàlues.



“Un any més incrementem un 10% la partida destinada a Serveis Socials, conscients que la ciutadania necessita el suport del seu ajuntament en uns moments en els quals el context social és complicat”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Comptem amb un gran estat de salut financer, a causa d’haver aconseguit un important romanent i el compliment de tots els objectius de dèficit i la barrera de despesa, que ens permet la llibertat de fer incorporacions per a despesa corrent. Continuarem invertint a millorar la vida de les persones amb projectes que redundaran en el seu benestar”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



El pressupost per a 2023 continuarà posant a les persones en el centre. D’aquesta manera, s’incrementaran les partides destinades a despesa social convertint el pressupost de 2023 en el més social de la història de Catarroja. D’aquesta manera, se superaran els 1,8 milions d’euros per a Serveis Socials que recentment ha vist reforçat el seu equip per a augmentar l’atenció i retallar terminis en els tràmits per a l’adquisició d’ajudes.



També com a partides destacades dins dels pressupostos de 2023 se situa Medi Ambient, que incrementarà un 44% passant a rebre prop de 1,1 milions d’euros. Un altre dels pilars bàsics de les polítiques municipals, l’ocupació, veurà augmentat en un 23% la seua partida fins als quasi 650.000 euros. Finalment entre els increments destacats se situa Cultura i Joventut amb una pujada del 6% fins a 1,6 milions, en aquest cas amb la posada en marxa de la Casa de la Joventut que veurà la llum a principis de 2023. Finalment, l’Ajuntament no viu alié a la realitat social i veurà, com dins de les seues despeses corrents, l’energia s’ha convertit en un dels increments més substancials de cara a l’any pròxim.



Una Catarroja en constant millora

2023 continuarà sent un any en què Catarroja veurà com les seues instal·lacions i dotacions continuen sent renovades. Així doncs dins del pressupost destaquen dues intervencions urbanístiques que milloraran l’entorn de dues vies molt transitades en el municipi, com són la plaça Major, que comptarà amb una inversió de 300.000 euros, provinents de subvenció de la Diputació o el carrer Xapa que serà reurbanitzat a l’estil d’altres renovacions realitzades en els últims anys, per 687.000 euros, per a això es comptarà amb l’aportació de 607.000 euros de subvenció de la Diputació.



D’altra banda, l’Espai Barraques rebrà una important injecció de 286.000 euros destinats al projecte bàsic i d’execució per a la rehabilitació de l’immoble que es convertirà en un espai polivalent de la tercera edat. Finalment, destacar, entre altres inversions, les que aniran destinades a l’adquisició de jocs infantils, per 75.000 euros o a l’ampliació del carril bici per 50.000 euros