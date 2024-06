Les obres del camí de servei de la CV 400 formen part de les obres del EMSHI per augmentar la xarxa d’abastiment de l’Horta Sud

Estaran acabades en 2025 amb una renovada via ciclopeatonal fins a València

Les obres de la primera fase de l’enllaç entre la potabilitzadora del Realón i València que s’executen per part de l’EMSHI, entre l’entrada a Catarroja davant del Poliesportiu fins al barranc, augmentaran la seguretat de tota la xarxa de proveïment d’aigua potable en alta a Catarroja que passarà de tenir una capacitat de 600 a 1.600 mm de cabal.

Els treballs s’executen en la via de servei paral·lela a la CV400, amb una llargària de kilòmetre i mig, en la zona coneguda com a ‘Ruta del colesterol’ i en acabar les obres previstes l’any 2025, es restablirà la via ciclista, la de vianants, i el camí de servei paral·lel amb entrada posterior al cementeri de Catarroja.

«Els treballs que executa l’EMSHI aportaran una renovada xarxa d’abastiment d’aigua potable per a Catarroja des de la potabilitzadora de Picassent, però també l’adaptació de la normativa de les noves vies ciclopeatonals, amb enllaç amb la xarxa urbana», explica el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible, Martí Raga.

Les obres de la canonada ocupen l’espai de l’actual ‘Ruta del colesterol’, i posteriorment restablirà la zona d’obres amb la renovació dels carrils, amb una zona adaptada a la circulació plural actual i de convivència entre els carrils de mobilitat sostenible.

La ‘Ruta del colesterol’ és una via de vianants i ciclista que discorre paral·lela a la CV400 i que és molt utilitzada per la ciutadania de l’Horta Sud, tant per a passejar, com per a fer esport i d’oci, a més d’un carril de mobilitat plural per als desplaçaments segurs a València, «amb enllaços amb la xarxa urbana i que es renovaran completament en acabar les obres i s’aniran obrint per fases».

L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) prolongarà la canonada recentment renovada que discorre entre la potabilitzadora El Realón a Picassent i València, amb la primera fase a Catarroja. L’enllaç també permetrà minimitzar l’afecció que ocasionaria una hipotètica avaria en l’adducció de 1600 mm que proveeix d’aigua potable, i «protegir l’aigua com a recurs natural, evitar fuites, i garantir-la com a recurs bàsic a la ciutadania», destaca Martí Raga.

L’actuació consisteix en la instal·lació d’una conducció de fosa dúctil de 1000 mm de diàmetre i s’estima que el pressupost per a l’execució dels treballs ronde els 8 milions d’euros per donar servei, amb el projecte complet, a més d’1,6 milions d’habitants de l’Horta i València.