Catarroja celebra la Cavalcada de Sant Miquel després de dos anys

Mancant el fermall final ja podem dir que les festes de Catarroja 2022 han sigut inoblidables, per ser les del retrobament, la volta a la normalitat i també per com s’ha bolcat la població en un programa que hem elaborat de manera transversal i amb molta manyaga des de la regidoria de Festes, en unes jornades on totes les edats han pogut gaudir del seu dia”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.

La cavalcada és un dels moments més esperats per la població infantil de Catarroja i omplirà els carrers del municipi, aquest dimecres 28, d’il·lusió, música i ambient festiu. Enguany la tradicional desfilada de carrosses canvia de recorregut, partint des de l’enclavament entre avinguda Diputació i avinguda Rambleta per a finalitzar en l’encreuament entre Ramón y Cajal i Camí Real. Una vegada finalitzada, a la nit, la ciutadania podrà dirigir la seua mirada al cel per a gaudir del concert de la SM L’Artesana i el Piromusical de Pirotècnia Peñarroja en el pàrquing del Mundial 82.