Catarroja celebrarà el Concurs d’Allipebre el pròxim dissabte 19 d’octubre

Les condicions meteorològiques van obligar a cancel·lar la cita a setembre, que finalment s’ha ajornat per al dissabte de la setmana vinent

Catarroja ja té nova data per a la celebració del LII Concurs Internacional d’Allipebre després d’haver sigut cancel·lat en setembre amb motiu de la pluja.

Aquest certamen, amb més de cinquanta anys d’història i declarat Festa d’Interés Turístic Autonòmic, consisteix en la preparació del guisat amb anguiles i creïlles, tal com solien fer-ho antigament els pescadors de l’Albufera.

El concurs, que se celebra en el marc de les Festes Majors i Patronals del municipi, reuneix milers de persones anualment en el Port que busquen degustar el famós plat catarrogí, que ja és tota una fita en la gastronomia valenciana i en aquest espai natural emblemàtic per a la ciutat. Des de l’Ajuntament es cuinen i es proporcionen 3.000 racions de degustació per als visitants.

“No podíem quedar-nos sense celebrar aquest esdeveniment tan emblemàtic a les nostres Festes Majors.

El Concurs d’Allipebre reuneix, reprodueix i posa en valor els costums de Catarroja en un entorn tan essencial com és el nostre Port. És important mantindre-les i seguir amb esta mena de tradicions que escriuen diàriament la història de la nostra ciutat”, indica l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

Des de l’Ajuntament de Catarroja es proporciona als participants els ingredients i la llenya necessaris per a cuinar. Una vegada cuinats, els plats seran jutjats per un tribunal d’especialistes i pescadors locals que es reuniran per a degustar el plat i repartir els premis entre els veïns i veïnes que hagen participat. El primer premi és d’una quantia de 600 euros, el segon de 400 euros i un tercer de 200 euros.