Les obres tenen un termini d’execució d’un mes i un pressupost de 47.649 euros

L’Ajuntament de Catarroja ha començat els treballs de renovació de la pista de skate i patinatge situada al parc de Paluzié. Aquest treball és fruit de la col·laboració entre les persones usuàries i les diferents regidories implicades, Esports, Ciutat Educadora i Joventut, que han treballat de manera conjunta perquè aquest espai es convertisca en el desitjat per les persones que practiquen allí el patinatge en les seues respectives modalitats.



“El skatepark de Paluzié és una zona molt concorreguda que necessitava d’una reforma tal com ens van fer arribar les persones usuàries. Aquesta obra és una demostració de treball col·laboratiu entre la ciutadania i les regidories implicades, Ciutat Educadora, Esports i Joventut, en una demostració que la participació és efectiva i que l’ajuntament sempre està obert a poder atendre les necessitats del veïnat en la mesura de les seues possibilitats”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



Les obres, que han començat aquest dilluns conclouran l’última setmana de setembre. La zona ja s’ha senyalitzat per a comunicar a les persones usuàries que els treballs es prolongaren per un mes, uns terminis que s’han retallat al màxim a causa del gran ús que té el skatepark en la comunitat. Les obres que compten amb un pressupost de 47.649 euros, milloraran tot el paviment del recinte, afectant directament en la seguretat de les persones usuàries ja que a més s’actuarà en l’entorn i en la millora dels obstacles. D’altra banda, a causa de la varietat de practicants de patinatge s’ha requerit que el recinte siga compatible per a les diferents disciplines.