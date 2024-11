Catarroja continua desenrunant els seus garatges i soterranis.

Des de l’Ajuntament, es va llançar un comunicat institucional per exigir mesures urgents per a la retirada de fang en aquestos espais després de la DANA.

Es calcula que a la localitat queden 172 garatges amb llots per retirar. La situació actual complica la tornada a normalitat d’alguns sectors com l’educació o el comerç, sent un 25% les empreses que no podran tornar a obrir les seues portes.

No obstant, l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha volgut llançar un missatge d’esperança a la població. Algunes botigues ja estan obrint i la setmana que ve es represendrà el mercat municipal, oferint així de nou espais de socialització per a la població.