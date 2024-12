Catarroja crea un escut de protecció després de la DANA i suspén les principals ordenances fiscals per a 2025

El ple de l’Ajuntament aprova mesures extraordinàries per alleujar la càrrega de les persones afectades i accelerar la recuperació del municipi.

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat per unanimitat la suspensió de les principals ordenances fiscals municipals per a 2025 en un ple extraordinari celebrat hui.

Aquesta mesura té com a objectiu alleujar la situació de les famílies i negocis afectats per la DANA del passat 29 d’octubre, que va causar greus danys a la localitat.

Suspensió d’ordenances fiscals

La suspensió, que estarà vigent des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2025, inclou:

Taxa de guals : Beneficiarà als titulars de 1.900 guals al municipi.

: Beneficiarà als titulars de al municipi. Taxa de terrasses i ocupació del domini públic : Alleujarà més de 120 negocis locals i gestionarà 400 tramitacions relacionades amb ocupació pública.

: Alleujarà més de i gestionarà relacionades amb ocupació pública. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i taxa de llicències urbanístiques: S’eliminaran per facilitar la reconstrucció de llars i negocis afectats, beneficiant famílies i empreses que necessiten reformes urgents.

Segons dades estimades de 2024, la mesura suposarà una pèrdua d’ingressos de més de 720.000 euros, una xifra que podria incrementar-se per l’augment esperat de tramitacions derivades de les reformes post-DANA.

Fons especials i coordinació amb altres administracions

Catarroja destinarà més de 12,5 milions d’euros a un Fons i partida de Contingència en els pressupostos de 2025 per finançar aquestes i altres mesures d’emergència. Així mateix, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’Estat:

Compensació per pèrdua de recaptació fiscal , incloent exempcions d’IBI i IAE.

, incloent exempcions d’IBI i IAE. Flexibilització de regles fiscals: Regla de despesa i endeutament, així com préstecs i operacions de tresoreria al 0% d’interès.

A més, el municipi s’ha sumat a la Declaració institucional de la FEMP, que inclou plans d’inversions, ajudes per a llars, empreses i corporacions locals, i mesures fiscals i financeres per fer front a l’impacte de catàstrofes naturals.

Impacte de la DANA i resposta municipal

Amb 6.684 habitatges i 1.651 negocis afectats, Catarroja és una de les poblacions més damnificades. L’alcaldessa, Lorena Silvent, ha destacat que els danys materials i personals són incalculables, i que la recuperació serà un procés llarg i complex.

“Des de l’Ajuntament treballem perquè cap veí ni veïna quede enrere. Les mesures aprovades són un pas necessari per concentrar els recursos municipals en la reconstrucció i en pal·liar les conseqüències d’aquesta emergència”, ha explicat Silvent.

Amb aquestes accions, Catarroja reforça el seu compromís amb la recuperació social i econòmica, alhora que demana un suport continuat per part de les administracions autonòmiques i estatals per fer front a la magnitud dels danys causats per la DANA.