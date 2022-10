La diputada de Normalització Lingüística i regidora de Catarroja, Dolors Gimeno, participa en el lliurament de premis juntament amb l’alcalde, Jesús Monzó

L’Ajuntament de Catarroja ha entregat els premis a l’ús del valencià en el comerç local ‘Endavant, l’atenem en valencià!’ amb el suport de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València amb l’objectiu de valorar i premiar l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials.



Tal com explica la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, “és la primera vegada que ens adherim a la subvenció de la Diputació de València per a la convocatòria de premis de Promoció de l’ús del valencià en el comerç local. Ara, la nostra intenció és que el valencià estiga present en el comerç local ja que és el més pròxim a la ciutadania que ha de veure com el seu ús compta amb cada vegada més espais, ocupant el comercial, el del dia a dia, un d’ells”.



En l’acte, en el qual han participat la diputada de Normalització Lingüística i regidora de Catarroja, Dolors Gimeno, juntament amb l’alcalde, Jesús Monzó, s’han entregat els guardons amb dotació econòmica a Aproop Telecom, Núvols de Regals i Coses del Bebé en la modalitat de ‘Imatge corporativa’, mentre que Aproop Telecom, Coses del Bebé i Núvols de Regals han sigut premiades en la modalitat de ‘Noves tecnologies i xarxes socials’.



La dotació d’aquests premis és de 500, 300 i 200 euros respectivament per cadascuna de les categories. Des de la regidoria animen al comerç local a presentar-se en pròximes edicions ja que el seu contacte amb la ciutadania els converteix en un sector estratègic per a incentivar l’ús de la llengua.