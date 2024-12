Catarroja ha realitzat vora 400 inspecccions en edificis i cases particulars per valoar els danys de la DANA

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Catarroja ha realitzat quasi 400 inspeccions en edificis i cases particulars del poble per a valorar els danys provocats per la barrancà del 29 d’octubre.

Un treball exhaustiu i fonamental que, com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Martí Raga “ha sigut possible gràcies al gran treball dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament i de les persones voluntàries d’altres administracions”

Els tècnics municipals de Catarroja, ajudats per voluntaris de l’Institut Valencià de l’Edificació i del Col·legi d’Arquitectes de València, han visitat 388 edificis per a assegurar-se que no existeix cap risc per a les persones i informar de com evitar possibles enderrocs. La possibilitat que els edificis resulten danyats pel llot acumulat durant dies és una de les principals preocupacions del veïnat i també de l’Ajuntament per això, com explica Martí Raga “S’estan revisant edificis i cases particulars per garantir que les persones estan segures a la seues vivendes”.

Per a fer estes inspeccions, que a dia de hui encara continuen, s’ha comptat amb l’assistència del Consorci Provincial de Bombers de València i d’altres bombers de l’estat, treballant de dilluns a diumenge en jornades maratonianes.

Este treball d’inspecció i revisió s’estén ara també al polígon industrial de Catarroja, s’ha posat en contacte l’Associació d’Empresaris de Catarroja amb els col·legis d’Enginyers de València i Alacant, que s’han oferit a assistir als propietaris i empresaris del polígon del Bony i valorar els danys en ldes naus industrials.

Els danys provocats per l’aigua i el fang són enormes i queda molta faena per fer, des de l’Ajuntament són conscientes per això Martí Raga assenyala que “el personal tècnic de l’Ajuntament està treballant moltíssim perquè la població de Catarroja estiga atesa i segura al seu poble. Vull agrair-los la seua feina i el compromís amb el veïnat que està sent fonamental per anar recuperant, molt poc a poc, la quotidianeitat”