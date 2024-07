Catarroja impulsa l’emprenedoria i l’economia local  

L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria del Pla Reactiva. Que s’uneix a altres programes com els Premis Catarroja Emprén o les ajudes per a la Dinamització del Mercat Municipal

Catarroja ha llançat la convocatòria del Pla Reactiva 2024. Unes ajudes econòmiques a les persones autònomes i a les empreses que exerceixen la seua activitat en el municipi.

L’objectiu principal d’esta subvenció és abordar una transició cap a una modernització de l’economia. Potenciant la transició ecològica i la transformació digital del sector productiu local.

Aquesta ajuda consta de tres línies diferenciades. El primer programa és per al foment de noves activitats empresarials i d’autònoms al municipi amb una quantia de màxim 1.500 euros. Està dirigit a persones autònomes, professionals, micropymes i pymes que hagen iniciat la seua activitat entre el 1 de novembre de 2022 i el 31 d’octubre de 2023 a Catarroja.

El segon, de màxim 1.000 euros de quantia, és per a la sostenibilitat i la digitalització empresarial. Dirigit a persones autònomes, professionals, micropymes i pymes que hagen iniciat l’activitat abans de l’1 de novembre de 2022 a Catarroja.

Finalment, les ajudes al foment i estabilització de l’ocupació. Es tracta d’unes ajudes que tenen com objectiu promoure i potenciar les contractacions laborals per a donar suport a l’ocupació i fomentar noves contractacions. La quantia màxima serà fins 3.000 euros depenent del cas i la contractació.

Tots els detalls es poden consultar a la web del Portal del Comerciant de Catarroja i les sol·licituds es presenten de manera telemàtica fins al 31 d’octubre.

Esta mesura es complementa amb altres iniciatives, com les ajudes per a la Dinamització del Mercat Municipal Interior. La finalitat del qual és crear unes ajudes econòmiques per al foment de l’autoocupació, la dinamització, modernització i consolidació empresarial del Mercat Municipal com a generador d’ocupació en la localitat.

Es poden sol·licitar fins al 30 de novembre i els seus beneficiaris són les persones que tinguen un lloc a l’interior del mercat de Catarroja.

Una altra de les iniciatives que han destacat en el sector empresarial, és una nova convocatòria de Catarroja Emprén 2024, per a impulsar l’emprenedoria a la ciutat, premiar a les persones amb iniciativa emprenedora que han posat en marxa un nou negoci i guardonar la trajectòria de projectes empresarials pel seu caràcter innovador en el municipi. Les sol·licituds per a participar en els premis es poden presentar fins al 8 de novembre del 2024.

Les persones interessades poden ampliar informació en l’Agència de Desenvolupament Local i participació ciutadana de l’Ajuntament de Catarroja a través del correu electrònic adl@catarroja.es.