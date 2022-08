La contracta actua des de primavera en la prevenció i intensifica les seues actuacions setmanalment, mentre que s’ha llançat una campanya per a explicar com evitar la proliferació d’aquest molest insecte



L’Ajuntament de Catarroja, des de principis d’estiu, està duent a terme, una campanya informativa sobre el mosquit tigre. Des de la Conselleria de Sanitat recomanen informació, conscienciació i participació de la ciutadania per a evitar la propagació de plagues com l’esmentada. A més l’Ajuntament, a través de les seues contractes, manté la vigilancia, supervisió i control de plagues realitzant tractaments en embornals i altres elements de manera mensual reforçada setmanalment els mesos d’estiu.



D’aquesta manera, l’actual contracte de control de plagues ha introduït la informació per a la ciutadania i l’atenció en avisos directament al veïnat. Aquesta última és una de les millores destacables i que s’està exercint des de principis de l’estiu. La ciutadania pot contactar amb l’ajuntament efectuant avisos i la contracta actua en les zones on s’han realitzat els mateixos, a més de reforçar el servei en les àrees més conflictives. Totes aquestes actuacions es comuniquen setmanalment a través de les xarxes socials municipals.

D’altra banda, cal destacar que a Catarroja es realitzen els tractaments de prevenció per a evitar les larves amb els materials que són menys nocius per a la salut de les persones i el medi ambient. D’aquesta manera, s’evita l’aparició del mosquit adult que és el que pica. Aquestes mesures no impliquen que es deixe de costat els tractaments per a combatre al mosquit tigre adult, que també es realitzen.

“Comptar amb un bon contracte i un servei que també atén personalment els avisos del veïnat com l’actual col·labora a millorar la seguretat i el control de les plagues. La població s’està mostrant molt proactiva i això col·labora al fet que puguem arribar a més llocs, sent més eficaços”, argumenta Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “La informació és fonamental en aquesta mena de plagues, a més de que pot ser interessant conéixer el seu cicle vital, on viuen i com per combatre-les” explica Elisa Gimeno, regidora de medi ambient