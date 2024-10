Catarroja obri el carrer Chapa al veïnat

Les obres de reurbanització del carrer Chapa han finalitzat abans del previst i l’Ajuntament ha recepcionat les obres, que es van iniciar el passat mes de maig amb una inversió de vora un milió d’euros

L’Ajuntament de Catarroja ha recepcionat les obres de reurbanització i millora del carrer Chapa unes setmanes abans del previst per “la bona marxa de les obres que han permés que puguem obrir al trànsit el carrer just abans de Tots Sants, una via que connecta directament amb el cementeri i que és molt transitada, encara més, els dies previs”, comenta el regidor d’Urbanisme, Martí Raga.

A l’acte de recepció han acudit l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, el regidor de Festes, Miquel Verdeguer, i el regidor d’Urbanisme, Martí Raga, que han estat acompanyats pels tècnics municipals del departament de Territori, la Policia Local per confirmar la seguretat viària, i servei d’intervenció per inversió, a més dels representants de les empreses participants en l’obra.

El carrer ha millorat la seguretat viària complint amb la normativa vigent, amb un import de 831.356 euros. Des de l’inici de les obres s’ha executat la canalització de residuals i connexió amb el col·lector de Rambleta i el canvi del subministrament d’aigua potable amb nous col·lectors, sectorització, hidrats per als bombers i noves canalitzacions, per la qual cosa, el veïnat ha notat una millor pressió de l’aigua. També s’ha soterrat el cablejat d’enllumenat públic i s’ha construït del nou clavegueram amb un nou formigonat del carrer.

Les obres al barri del Raval, s’executen al carrer que comunica l’avinguda Ramón y Cajal amb l’avinguda Rambleta, pararal·lel al carrer Paiporta també reurbanitzat, amb una llargària de 315 metres.

El projecte ha variat l’aspecte del carrer amb «una urbanització en plataforma única per a garantir la mobilitat, eliminant les barreres arquitectòniques de tots els encreuaments i, perseguint l’objectiu d’una ciutat més amable i segura per als vianants», explica el regidor, Martí Raga.

El carrer manté el sentit de circulació i renova tota la senyalització, mantenint llocs d’aparcament en la vorera sud en les zones de retir, que es senyalitzaran al llarg de la semana depenent de les pluges.