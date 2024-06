Catarroja obri les inscripcions de la nova edició del certamen literari Conta’m Dona

Es tracta d’un concurs d’escriptura creativa molt consolidat a la comarca, amb més de vint anys d’història, que pretén visibilitzar a les dones autores.

Catarroja ha obert les inscripcions del seu cèlebre certamen de relats breus, Conta’m Dona 2024. Amb aquest concurs, que celebra enguany la seua XXIV edició, l’Ajuntament de Catarroja pretén fomentar la creativitat i, sobretot, promoure, impulsar i reivindicar el paper actiu de les dones en la creació literària.

“Aquest certamen ha aconseguit situar-se com un certamen de referència i més enllà de l’àmbit local per ser una clara aposta no sols promovent la mirada i el paper de les dones en l’àmbit de la creació artística i literària, sinó també incrementant la seua presència en aquest àmbit”, assenyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

Els relats es poden presentar tant en castellà com en valencià, amb una extensió màxima de 5 pàgines. Les obres, que hauran de ser originals i inèdites, seran de tema lliure i es podran presentar tant en físic com en format electrònic.



La guanyadora del certamen rebrà un premi de 1.000 € i a més hi haurà un accèssit de 500 €; d’altra banda, el premi Autora Jove, destinat a joves d’entre 12 i 17 anys, està dotat d’una quantia de 300 € i també hi ha un quart guardó, el d’Autora de Catarroja de 300 €, patrocinat per Caixa Popular.

La convocatòria estarà oberta fins al 25 de setembre i pot participar qualsevol dona resident a Espanya.

Per a conéixer més informació, es poden consultar les bases del certamen en la web oficial de l’Ajuntament de Catarroja.