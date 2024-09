Catarroja celebra les seues Festes Majors amb concerts destacats i activitats per a tots els públics.

Les Festes de Catarroja 2024: Devoció, tradició i grans concerts amb artistes de renom.

Catarroja ja està preparada per a viure amb gran intensitat les seues festes patronals en honor a Sant Miquel, que se celebraran del 6 al 29 de setembre. Un programa d’activitats per a tots els públics, on devoció, tradició, cultura, música i gastronomia seran les grans protagonistes. En un any en què, a més, els Moros i Cristians de la localitat han sigut declarats Festa d’Interés Turístic Provincial.

Catarroja aposta enguany pels grans concerts i compta amb artistes com Rozalén, la Fúmiga, Miquel Gil o l’orquestra Montecarlo, a més de joves talents catarrogins amb les actuacions de la banda Apolo o el dj Rubén Nieto. Destaquen també el Cant de la Carxofa, la Nit Estellés, el berenar de les persones majors en el Mercat o les actuacions de La Unió Musical i L’Artesana com avantsala de la celebració de Santa Cecília.

Des de la regidoria de Festes, s’ha incidit en la importància de la seguretat i s’ha presentat el dispositiu especial per aquestes setmanes.