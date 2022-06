L’actual equip de govern aposta des de la seua entrada per trobar nous espais per als vehicles

Catarroja, 17 de juny 2022.

L’Ajuntament de Catarroja ha recondicionat un espai de 6.000 metres quadrats en el barri de Les Barraques, al costat d’Albal, per a millorar l’accés a l’aparcament de vehicles. Es tracta d’un solar de propietat de la Fundació Francisco Ramon Pastor cedit a l’Ajuntament de Catarroja per poder cobrir les necessitats del barri donat que es troba en una situació estratègica, prop del col•legi, del parc i de la piscina coberta. Durant els últims dies les màquines han

estat treballant aplanant i bolcant asfalt triturat per a convertir un solar que amb les grans pluges es convertia en un espai complicat de transitar, en un espai llis i uniforme, en el qual es garantisca la seguretat per part dels seus usuaris a l’hora d’estacionar els seus vehicles.



“Des què arribàrem al govern de Catarroja hem apostat per un concepte de ciutat més amable, en la qual les persones recuperen el protagonisme als carrers, però al mateix temps no hem volgut oblidar-nos que la ciutadania també necessita un espai per a estacionar els seus vehicles. Els 6.000 m2 del solar per a estacionament del barri de Les Barraques que hui hem recondicionat és tan sols una part de les accions que hem implementat, incrementant l’ús del pàrquing municipal, generant places en el Xarco, als voltant de Larrodé, en la Ronda Nord, al costat de la Renfe o en el mateix polígon”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



A més de l’habilitació dels nous espais per a l’aparcament de vehicles en els diferents barris del municipi, s’han implementat idees que han servit per a alleujar la pressió de vehicles als carrers, com la possibilitat que tenen les persones propietàries d’un gual d’autoritzar estacionar fins a quatre vehicles en la seua porta. Aquesta sol·licitud ha anat creixent amb el temps, podent-se tramitar de manera àgil a través de la web municipal.



D’altra banda, s’ha fet un gran esforç a convertir el pàrquing municipal en un espai, a causa de la seua ubicació immillorable, en el qual poder aparcar per una mòdica quantitat, podent estacionar tota la nit per 50 cèntims. A més, la política de preus ha fet que totes les places disponibles en lloguer estiguen ocupades i existisca una llista d’espera per a poder adquirir una. Aquest esforç ha permés millorar les inversions al pàrquing municipal de la Plaça Major en matèria de seguretat, mobilitat i amb un nou sistema d’accés digitalitzat que garanteix un millor control en tots els aspectes i que es pot compatibilitzar amb el model Smart City.