Catarroja recupera la normalitat fallera per a 2022￼

El dissabte 26 comença la festa fallera amb la tradicional Crida que serà el punt de partida per a la recuperació de la resta de tradicions festives de Catarroja

Catarroja es prepara amb més il·lusió que mai per a les festes falleres de 2022, l’any en què es recuperarà la normalitat en una de les celebracions més estimades de la ciutadania. La Crida que se celebrarà dissabte que ve 26 de febrer serà el punt de partida al tradicional calendari d’actes que serà completat amb els programes festius de les 10 comissions falleres del nostre municipi que anhelen aquesta volta a la normalitat.

“Ha arribat el moment que estàvem esperant des del 20 de març de 2019, la volta a la normalitat fallera amb tots els actes habituals del calendari festiu en el nostre municipi. A més enguany dotarem d’un major protagonisme si cap a l’ofrena i la cavalcada del ninot, ja que traslladarem la bona experiència de la cavalcada de Reis a aquests dos actes que modificaran el seu recorregut per a transcórrer per Ramón y Cajal i Camí Real”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.

La Crida d’aquest dissabte 26 de febrer a les 19 hores en la plaça Major, serà el primer dels actes planificats en el programa faller, si bé és cert que ja va arrancar amb les presentacions i exaltacions falleres, així com amb el concurs del cartell faller que ha tingut una gran acollida per part de totes les comissions del municipi per la seua frescura i originalitat.

A continuació es recupera dins del calendari festiu la cavalcada del ninot, on les 10 comissions falleres i la UAFC traslladaran la seua originalitat als carrers de Catarroja dissabte que ve 5 de març a les 18.30 hores. En aquesta edició s’ha millorat el recorregut buscant una avinguda més àmplia que facilite la distància, congregant en un recinte més adequat per a les diferents actuacions falleres que es realitzen en el recorregut. El diumenge 6 tindrà lloc la inauguració de l’exposició del ninot a la sala d’exposicions del Palau de Vivanco, que romandrà oberta al públic per a rebre les seues votacions del 7 al 13 de març de 18.30 a 20 hores.

Els següents actes ja estaran dins de la setmana fallera amb la tradicional ‘Plantà’ dels monuments grans i infantils del 15 de març, seguida del lliurament de premis que tindrà lloc l’endemà a les 18.30 hores en la Plaça Major. El 18 de març serà el torn per a l’ofrena que serà retransmesa pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Catarroja i que tindrà el mateix recorregut que la cavalcada del ninot, des de l’encreuament de Filiberto amb Ramón y Cajal, fins a la porta de l’Ajuntament.

