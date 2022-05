L’Arroser recuperarà l’essència dels ‘Casinos’ que se situaven en el municipi com a centres de trobada i d’oci

L’Ajuntament de Catarroja ha tret a licitació la gestió del local L’Arrosser al costat de l’actual consistori. Aquest espai, part de l’actual edifici que engloba l’ajuntament nou i la residència, era fins fa unes setmanes un local de restauració que en el seu moment va ser adjudicat a causa de la necessitat d’espais en aquesta ubicació. Ara, des de l’equip de govern es pretén recuperar l’essència dels casinos populars, una voluntat que s’ha plasmat en el procés de licitació de la gestió que ja està en marxa.



“Amb el pas del temps Catarroja ha perdut diversos punts de trobada ‘tradicionals’ per a l’oci de la ciutadania, els coneguts com a Casinos. Ara, amb el projecte de licitació de l’espai de L’Arroser, volem recuperar aqueixa essència i al mateix temps oferir un nou punt de trobada per a les persones majors de Catarroja que tindran un ús preferent d’aquestes instal·lacions, tal com hem volgut reflectir en els plecs de la licitació”, explica Jesús Monzó.



D’aquesta manera L’Arrosser es convertirà en un punt d’oci i trobada de la població jubilada i pensionista de Catarroja que tindrà un ús preferent de les seues instal·lacions de 9 a 20 hores, sense necessitat de ser soci del recinte. Això vindrà complementat amb uns preus especials per a aquest sector de la població i amb la implementació d’activitats vinculades a ells i elles en les instal·lacions.



D’altra banda, dins de la licitació de la gestió es troba l’obligatorietat d’oferir un menú de quilòmetre zero. Amb això es busca oferir una alimentació saludable, de qualitat i que redunde en els productors locals, tot això a un preu assequible per a la ciutadania jubilada i pensionista que trobarà en el centre de Catarroja el cor de l’activitat per a ells i elles.



“L’Arroser es va a convertir en un punt estratègic per a un dels sectors poblacionals més nombrós de Catarroja que es completarà amb el gran projecte d’adequació dels locals de les Escoles Velles i la Casa del Mestre en el Barri de Les Barraques. Un gran espai que estarà destinat a les activitats de les persones majors del municipi. D’altra banda, hem prioritzat la sostenibilitat social del projecte i valorarem amb més puntuació aquells que tinguen un impacte laborar en la población de Catarroja”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja

