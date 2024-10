Catarroja reivindica el comerç local emb el seu Mercat Municipal

La localitat commemora el Dia del Comerç Local amb una iniciativa per a incentivar el comerç de proximitat

“El Mercat, sempre al teu costat” és el lema que l’Ajuntament de Catarroja ha triat per a una iniciativa que, juntament amb altres propostes, pretén incentivar la compra de producte local en el Mercat interior i exterior amb motiu del Dia del Comerç Local.

Durant el matí d’ahir divendres, l’Ajuntament va estar repartint bosses corporatives a la ciutadania per la compra en alguna de les parades i establiments del Mercat Municipal. La campanya impulsada per l’Ajuntament continuarà durant els pròxims dies, i s’entregaran bosses durant els matins de mercat dels propers dimarts 29 d’octubre i 5 de novembre.

“És important que incentivem el comerç local de Catarroja amb iniciatives com aquesta que, juntament amb altres programes d’ajudes econòmiques, impulsen la dinamització del nostre Mercat Municipal per a garantir el seu foment i constant modernització”, assegura l’alcaldessa, Lorena Silvent.

Precisament, aquesta iniciativa se suma a altres actuacions i programes d’ajudes per a la dinamització del Mercat que tenen com a objectiu apostar per l’autoocupació, la modernització i la consolidació empresarial del Mercat com a generador d’ocupació a Catarroja.

En aquesta convocatòria s’arrepleguen dos programes dirigits als titulars de les parades de l’interior del Mercat. En primer lloc, les ajudes econòmiques a l’activitat amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica en el Mercat Municipal (1.000 euros) i ajudes de modernització i consolidació de l’establiment per a despeses i/o inversions en equipament realitzades en la parada interior amb l’objectiu de dinamitzar i modernitzar el Mercat Municipal (màxim de 2.000 euros).

“Amb aquesta acció pretenem continuar promovent iniciatives de suport als establiments del Mercat i que suposen una oportunitat per al creixement econòmic sòlid i sostenible de la ciutat a través del foment del comerç local”, assegura l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.