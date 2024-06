El municipi oferirà una programació dirigida especialment a les famílies i les persones joves per a transmetre els valors naturals, mediambientals i culturals del Port de Catarroja.

L’Ajuntament de Catarroja emprén una nova campanya mediambiental per a la promoció i divulgació del patrimoni natural i cultural del seu Port i de l’Albufera a través d’una programació d’activitats, xerrades i tallers per a tots els públics, i que presta atenció especial a les persones joves.

“Es tracta d’una iniciativa en benefici del medi ambient i, en concret, del nostre entorn natural. Volem que les noves generacions coneguen l’elevat valor patrimonial que representa el Port de Catarroja, porta de l’Albufera”, indica l’alcaldessa, Lorena Silvent.

A través d’aquesta iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb Acció Ecologista Agro i SEO/BirdLife, entitats de referència en l’estudi, posada en valor i defensa del Parc Natural i que custodien el territori de la reserva del Tancat de la Pipa, es durà a terme una variada programació al voltant del valors mediambientals i culturals d’aquest entorn natural.

A més, s’oferiran diverses activitats d’educació ambiental, sensibilització i formació.

Una de les més pròximes és el passeig en barca amb guia fins al Tancat de la Pipa -una àrea de reserva dins del Parc Natural de l’Albufera, situada entre el final del canal del Port de Catarroja i la desembocadura del barranc del Poyo

Aquesta cita tindrà lloc el pròxim diumenge 2 de juny amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient (que se celebra el 5 de juny) i baix el lema “Les nostres terres. El nostre futur. Som la #GeneracióRestauració”.

Entre altres propostes, el divendres 7 de juny al Port de Catarroja tindrà lloc una xerrada sobre les nostres tortugues, la tortuga d’estany i la tortuga de rierol i els problemes als quals s’enfronten: destrucció dels seus hàbitats i competència amb les tortugues exòtiques. Les persones participants podran veure distintes espècies i finalitzarà el taller amb la col·locació i explicació per part de tècnics especialitzats d’un parany flotant al canal del Port.

També, ‘La nit de les Rates Penades’ el pròxim 19 de juliol, una activitat on les famílies i el públic infantil descobriran tots els secrets dels únics mamífers voladors. Així es celebrarà una xerrada i a continuació es podrà observar aquests animals quan ixen dels seus refugis per a alimentar-se al voltant del Port de Catarroja.

Algunes de les propostes seran acollides per l’Espai Jove, una gran infraestructura cultural, educativa i d’oci saludable per a la joventut catarrogina, que hui representa el futur.

“La joventut actual és la primera generació que creix amb consciència dels grans desafiaments que enfronta el planeta en matèria mediambiental i que entén la importància dels objectius de desenvolupament sostenible”, assegura l’alcaldessa Lorena Silvent.

Per això i per aconseguir un futur més verd i sostenible, l’Ajuntament ha apostat per un programa divers amb activitats als espais naturals i culturals del municipi, visites guiades, xerrades, així com accions dinamitzadores per conéixer i valorar el Port de Catarroja i l’Albufera dirigits a la població jove i les seues famílies.