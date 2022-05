Catarroja zero forma part d’un projecte ampli de la regidoria de Medi Ambient enfocat en zero contaminacions, zero residus i zero emissions

L’Ajuntament de Catarroja dins del seu programa ‘Catarroja Sostenible’ ha invertit 50.000 euros en el restabliment de la capacitat hidràulica de la Séquia de la Font de la Rambleta i del Canal de la Divisòria. Es tracta d’uns treballs de condicionament ambiental i paisatgístic d’acord amb l’entorn natural en què s’ubica i que formen part d’un projecte ampli de la regidoria de Medi Ambient enfocat en zero contaminacions, zero residus i zero emissions.



“La Séquia de la Font de la Rambleta és important per a la població de Catarroja, ja que recull una quantitat significativa dels fluxos de séquies, rambles i altres, sent la principal via d’evacuació d’aigües pluvials del nucli urbà que connecta amb el Canal de la Divisòria, les aigües del qual aboquen al Port de Catarroja a través de la Séquia del Port. Per evitar els desbordaments, s’ha recuperat la capacitat hidràulica del canal i s’ha millorat la qualitat del transcurs de les aigües netes que van dirigides al Port de Catarroja”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.



Així doncs, amb la finalitat de restablir la capacitat hidràulica dels dos canals i el seu condicionament en l’àmbit ambiental i paisatgístic, el projecte ha estat amb treballs de neteja i desbrossada, dragatge de fangs i reconstrucció de la mota. Per tot això, l’Ajuntament de Catarroja ha disposat un pressupost de 48.145,97 € en un total de 1.710 metres lineals de traçat de séquia



Els treballs de desbrossament han respectat el medi, especialment el lliri groc de l’Albufera, tant pel seu valor paisatgístic com ambiental, ja que es tracta de filtres naturals que netegen i oxigenen l’aigua.

Aquesta i altres actuacions amb projecte redactat i que es licitaran ben aviat són part de “Catarroja Sostenible”: Catarroja zero contaminacions, zero residus i zero emissions, clars i fermes objectius des de la regidoria d’Emergència climàtica i de Transició ecològica.

