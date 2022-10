Catarroja s’adhereix a la Xarxa Gastro Turística de la Comunitat Valenciana, L’Exquisit Mediterrani en un acte que ha comptat amb el Secretari Autonòmic Francesc Colomer



El Port de Catarroja ha acollit la I Edició del Concurs Internacional de allipebre, on una selecció dels xefs més prestigiosos de la Comunitat, ha competit per ser qui millor cuina la recepta catarrogina per excel·lència en dues versions, la tradicional i la innovadora. Prèviament al concurs, el secretari autonòmic de Turisme ha participat en l’acte en el qual Catarroja s’ha adherit a la Xarxa Gastro Turística de la Comunitat Valenciana, L’Exquisit Mediterrani.



La jornada començava ben d’hora, ja que els propis xefs han sigut els encarregats de pescar les anguiles com a la manera antiga. Una experiència totalment immersiva que ha finalitzat en un gran esmorzar en l’Albufera per a agafar forces de cara a la fase del concurs. Una competició que es dividia en dues parts, la recepta tradicional, amb tots els seus condicionants i la recepta innovadora, aquesta última ha sorprés per la creativitat i compte amb el qual han interpretat l’allipebre catarrogí.



Així doncs, després de la deliberació del jurat el premi a la millor recepta tradicional ha recaigut en el restaurant Casa Granero, en dura pugna amb Arantxa 2 que ha finalitzat en segon lloc. Alejandro García, regidor de Turisme i Lorena Silvent, vicealcaldessa, han fet lliurament del guardó que els reconeix com els millors chefs de allipebre en aquesta edició del concurs professional. A continuació, ha tingut lloc el lliurament del premi a la recepta més innovadora. En aquest cas el guanyador ha sigut el restaurant Pinea que he rebut el premi de la mà de Jesús Monzó, alcalde de Catarroja i Alejandro García.



Prèviament a la celebració del concurs, Francesc Colomer, secretari Autonòmic de Turisme ha participat en l’acte en el qual Catarroja s’ha adherit a la Xarxa Gastro Turística de la Comunitat Valenciana, L’Exquisit Mediterrani. “Catarroja fa una tasca formidable per la recuperació d’un relat gastronòmic molt lligat al territori, a la cultura i al patrimoni.

Demostren que la gastronomia és una de les moltes mirades possibles de l’Albufera, el producte, el territori, el paisatge, la sostenibilitat i tot aço s’expresa en un concurs com aquest i el celebrat fa unes setmanes que és bé d’interés turístic autonòmic”, ha explicat Colomer. Per part seua, Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja ha agraït la presència del màxim responsable de Turisme en la Generalitat i ha explicat que amb el Concurs “rendim un homenatge a totes les persones que han cuinat de manera anónima durant tant de temps esta recepta tradicional.

Hui ha sigut un dia d’alegria de felicitar als guanyador i donat l’éxit aspirem a repetir l’any que bé”.

La realització de la I Edició del Concurs Internacional de Allipebre estava prevista per al 26 de setembre, però les condicions meteorològiques van impedir la seua celebració.

En aquesta ocasió l’oratge ha respectat als concursants que han treballat de valent i han coincidit que el Port de Catarroja és un lloc idíl·lic, no sols per a cuinar sinó també per a visitar, per les seues espectaculars vistes de postal i entorn natural envejable a uns metres de la ciutat.