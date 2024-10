Catarroja viu un setembre amb les millors Festes Majors i Patronals 

Les Festes 2024 han sigut tot un èxit amb una alta participació ciutadana en les cites més destacables de la programació

Catarroja tanca el mes de setembre amb una valoració molt positiva de les Festes Majors i Patronals en honor a Sant Miquel.

“Han sigut unes festes grandioses i multitudinàries que han fet gaudir al màxim a tots els catarrogins i catarrogines”, expressa l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

Amb una àmplia i variada programació des del 6 de setembre iniciant amb els playbacks fallers, Catarroja va tancar el passat diumenge 29 de setembre les seues festes amb els actes en honor a Sant Miquel. “Hem tingut moments per a tot i per a tothom.

Des d’opcions per al públic infantil fins a activitats sènior, així com esportives, culturals, musicals i tradicionals”, indica l’alcaldessa.

A més, durant totes les festes s’ha dut a terme un treball minuciós per part de l’Ajuntament i els cossos de seguretat per a garantir les millors festes. “Han sigut unes festes molt multitudinàries i també molt segures, amb dispositius coordinats entre La Policia Local i La Guàrdia Civil”.

Unes festes multitudinàries

Els concerts de La Fúmiga i Rozalén ompliren l’Espai Clara Campoamor, recinte amb un aforament de 8.000 persones completament adaptat i que compta amb les garanties de seguretat per a aquests tipus d’esdeveniments multitudinaris. “La Fúmiga va iniciar els concerts de festes amb ganes de ballar, alegria i sensacions positives; Rozalén va ser un tancament molt emotiu, amb una gran qualitat musical però també amb una narrativa social que és essencial transmetre a les noves generacions”, assegura l’alcaldessa. A més, l’Orquestra Montecarlo també va suposar un èxit intergeneracional amb una actuació de quatre hores de durada i música per a tots els públics.

Els actes més arrelats a la història del poble també han suposat gran participació. Malgrat haver-se cancel·lat per la pluja el LII Concurs Internacional d’Allipebre, l’esmorzar popular, l’exhibició de vela llatina i la XI Festa de la Sega de l’Arròs han congregat milers de persones de municipis de tota la comarca i la Comunitat per a gaudir de les tradicions més pròpies catarrogines. “El nostre Port, com no podia ser d’una altra manera, ha sigut un gran protagonista durant tot el mes de setembre amb cites tan emblemàtiques com l’esmorzar, la vela, la Festa de la Sega o el concurs de Barquet a Perxa”, assegura l’alcaldessa de Catarroja.

A més, els Moros i Cristians s’han estrenat com a Festa d’Interés Turístic Provincial i han oferit a la ciutadania una programació plena de tradició i festa començant per l’exposició del trage de la Sergenta Infantil i el Pregó La Glòria, seguint amb Les Ambaixades i la II Batalla de Xarangues i acabant amb la Gran Entrada de Moros i Cristians, entre d’altres.

Les Festes Majors i Patronals de Catarroja han sigut unes festes grandioses que han comptat amb una alta participació del veïnat, així com de visitants d’altres municipis, i que continuen projectant a Catarroja com referent comarcal, provincial i autonòmic.