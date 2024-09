Tradició i Solemnitat: La Processó del Santíssim Crist de la Pietat

Emoció i Cultura: El Cant de la Carxofa com a Patrimoni Immateriat

Catarroja ha viscut una de les nits més solemnes de les seues Festes amb la tradicional Processó del Santíssim Crist de la Pietat, seguida per l’esperat Cant de la Carxofa. Aquesta jornada, plena de fervor i emoció, ha congregat a centenars de veïns i veïnes que no han volgut perdre’s un dels moments més emblemàtics i arrelats de la festa.

La imatge del Crist ha recorregut els carrers del municipi en una processó solemne, acompanyada per la música i els devots que, amb ciris en mà, han seguit el pas al ritme dels tambors. Agustin Mimbrera, cofrade major de la cofradia del santissim crist ha destacat que les festes municipals són una oportunitat única per a reforçar els llaços com a

comunitat, compartint moments d’alegria, devoció i convivència i sobre tot ha fet l èmfasi en els actes religiosos, que per a ell són el cor de les festes.

El moment més esperat ha arribat amb el Cant de la Carxofa, en què la veu blanca ha entonat un emotiu cant en honor al Crist, una tradició que fa vibrar tant grans com menuts.

El Cant de la Carxofa, una de les tradicions més emblemàtiques de les Festes Majors de Catarroja, ha iniciat el procés per a ser declarat Bé d’Interés Cultural (BIC), un reconeixement que posaria en valor la seua singularitat i arrelament al patrimoni immaterial valencià. Esta declaració contribuiria a la protecció i difusió d’aquesta tradició única, assegurant la seua continuïtat i posant de relleu el seu valor cultural dins del panorama festiu valencià.

Tant la Processó del Santisim Crist de la Pietat com el Cant de la Carxofa d’enmarquen en les Festes Majors de Catarroja, que inclouen desde festes populars fins a actes culturals i religiosos, mostrant una vegada més la vitalitat i el compromís dels catarrogins per mantenir vives les seues tradicions