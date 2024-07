Desenes de tractors i centenars de persones han a València, a les portes de la Delegació

Els manifestants han reclamat mesures urgents al Govern central sobre assumptes de màdel Govern de la Comunitat Valenciana

Convocats per AVA ASAJA i la Coordinadora Llauradora del País Valencià COAG.

xima actualitat i preocupació com són la sequera, les plagues i malalties, la superpoblació de fauna salvatge, els robatoris, els abusos comercials, la competència deslleial i les exigències mediambientals.

El president d’AVA, Cristóbal Aguado, i el secretari general de CCPV-COAG, Luis Fernando García, han subratllat les principals reivindicacions.

Entre les pancartes es podien llegir els següents missatges de denúncia: “Fauna salvatge protegida i agricultor menyspreat”, “Les cebes es ‘*rotovatan’ sense preu. Per a què servix la Llei de Cadena?”, “La sequera demostra que el Ministeri de la Intransigència Ecològica fa aigües”, “Cent vaques sacrificades a la setmana per falta d’aigua. On està el benestar animal?” o “Any nou, plaga nova (procedent de països tercers)”.