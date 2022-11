El diumenge arranca la 11a edició de la Setmana de la Ciència

Després d’un pont festiu intens, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha preparat més activitats per a gaudir d’una programació diversa per a tots els públics i, a més, amb un marcat component social.

Amb l’objectiu de denunciar l’explotació sexual de les dones i el negoci del tràfic, l’actriu i directora Mabel Lozano visita demà Quart de Poblet per a assistir a la projecció dels seus documentals. “Xiques noves 24 hores” es projectarà per a la comunitat educativa, a les 11.15 hores, a l’auditori Vaig moldre de Vila, mentre que “El proxeneta. Pas curt, mala llet”, serà exhibit a les 18.00 hores, amb col·loqui amb la directora, en el Centre Cultural El Casino. Guanyadora d’un premi Goya, Lozano ha dedicat la seua carrera en els últims any a posar el focus en el negoci de la prostitució i el segrest de dones per a explotar-les sexualment.

Ciència i clima

Per al cap de setmana la ciència prendrà protagonisme amb l’obertura de la Setmana de la Ciència, que arriba a la seua edició número 11. El tret d’eixida el donarà l’acte d’inauguració que se celebrarà el diumenge, a les 12.00 hores, en el Casino. A continuació, es realitzarà la primera taula redona, titulada “Ciència i Drets Humans”, que, es podrà seguir en directe a través de Youtube. Durant tota la setmana es realitzaran interessant ponències en el Casino en el qual es tractaran diverses i variades temàtiques.

D’altra banda, el teatre torna el dissabte, a les 19.00 hores, a l’auditori Vaig moldre de Vila amb la representació d’una obra relacionada amb el món científic: “Cartes a Marie Curie”. En la funció, es reflexionarà sobre la figura de Curie i sobre la necessitat personal de millorar el món.

Finalment, i com cada dissabte, la Fundació Limne ha organitzat una nova activitat en el llit del Túria. En aquesta ocasió, es realitzarà la Ruta del Clima-Solucions basades en la naturalesa, en la qual es mostraran com es poden aplicar accions que ajuden a frenar els efectes del canvi climàtic, com els fenòmens meteorològics extrems i les seues conseqüències.