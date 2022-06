Ciutadans critica la “tardança” en l’obertura de la piscina descoberta d’Alzira

Aledón: “Obrir el 25 de juny, amb la calor que fa i mentre altres pobles el van fer fa setmanes denota una gran falta de previsió”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha criticat la “tardança” en l’obertura de la piscina descoberta municipal d’Alzira. “Sent la capital de la Ribera i tenint tants habitants no és normal que s’òbriga un 25 juny”, ha destacat.

En la mateixa línia, ha esgrimit, “amb el clima tan càlid que tenim, el raonable seria obrir els primers dies de juny com han fet altres pobles veïns”. Per a Aledón, “una vegada més, tal com aquest equip de govern sol fer, s’ha evidenciat la falta total de dinamisme i de destinació de recursos dins del termini i en la forma escaient en les infraestructures esportives de la nostra ciutat”.