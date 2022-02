Aledón: “Hem registrat una moció per a instar a la Generalitat a prendre mesures a favor d’un tracte més humà dels bancs als majors”

Ciutadans (Cs) Alzira ha presentat una iniciativa per al seu debat en el pròxim ple en la qual “insta a la Generalitat a prendre mesures que garantisquen que els bancs oferisquen un tracte humà i empàtic a les persones majors”. “Cs està totalment en contra de com els bancs tracten a aquest col·lectiu vulnerable”, ha assegurat.

Entre altres mesures, ha detallat Aledón, “demanem que el Consell establisca acords amb les entitats bancàries per a garantir un acompanyament personal i adaptat a cada client, així com fomentar la implementació de caixers automàtics adaptats a les necessitats de les persones majors i persones amb discapacitat”.

A més, ha concretat, “és necessari implementar un telèfon d’atenció específic i implantar la iniciativa per a catalogar com a ‘Bancs amigables de les persones majors’ a aquelles entitats bancàries que presten un servei adaptat a aquest col·lectiu”.

Per a l’edila, “és inadmissible que un banc no proporcione un tracte adaptat a les persones que per pertànyer a una altra generació els és molt difícil utilitzar uns certs mitjans tecnològics”.

En la mateixa línia, ha defensat, “a la gent d’una certa edat no se li pot exigir el maneig de les noves tecnologies i dispositius mòbils per a realitzar qualsevol tipus d’operació bancària”. Per això, ha declarat, “esperem que la resta de grups donen suport a aquesta proposta i puguem demanar l’a Generalitat que actue en favor dels nostres majors”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià