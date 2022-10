¿Com celebren el dia de tots sants els valencians i les valencianes?

A pocs dies de que arribe el dia de Tots Sants, ¿com celebren esta festivitat els valencians? ¿S’esperen fins a l’últim dia per a comprar els dolços típics? ¿O, per el contrari, s’adelanten per a no quedar-se sense res? Durant este dia es habitual que els veïns i les veïnes compren flors per als seus difunts i les porten als cementeris. Per altra banda, també es tradició comprar determinats dolços molt típics. Els panellets són uns d’ells. A base de sucre, pols d’ametlles i ou estos dolços fan les delícies d’aquells que els compren i els consumeixen.