El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha subratllat que la intervenció busca millorar la infraestructura verda del barri d’Exposició i va ser sol·licitada per la ciutadania als pressupostos participatius

L’Ajuntament de València ha començat les obres per a remodelar la plaça de Polo de Bernabé, al barri d’Exposició (Pla del Real), amb l’objectiu d’augmentar-hi les zones de jardí i també l’espai amb ombra. La intervenció, amb un pressupost de 60.815,89 euros, IVA inclòs, va ser sol·licitada per la ciutadania mitjançant els pressupostos participatius DecidimVLC i té un termini d’execució de sis setmanes.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que l’objectiu d’esta remodelació és transformar la plaça Polo de Bernabé perquè “es convertisca en un espai més amable i humà gràcies a la incorporació de jardins, tot reduint la superfície pavimentada, així com també de tendals per a generar ombres a fi que la ciutadania puga gaudir d’este espai obert amb més benestar”.



Este espai fou dissenyat i rehabilitat als anys 90, sense tindre en compte les necessitats d’ombra i d’infraestructura verda per crear zones sostenibles i saludables. “Ara, continuem amb el compromís de l’Ajuntament de València d’incrementar la infraestructura verda de la ciutat per a beneficiar-nos dels avantatges de la natura a l’espai urbà i, com en este cas, reconvertir places com esta al barri d’Exposició en espais més confortables per a les persones”, argumenta Sergi Campillo. El projecte promogut des del Servici de Jardineria Sostenible de l’Ajuntament de València consistix, principalment, en la introducció del verd a la plaça Polo de Bernabé amb la plantació de vegetació en jardineres, ateses les limitacions de l’aparcament subterrani, i l’habilitació de tendals perquè generen ombra. La superfície d’actuació són 2.000 metres quadrats.

Més plantes i arbratge

L’objectiu de la solució adoptada implica substituir el paviment de la zona de jocs infantils per un que siga continu, així com dotar d’ombra este espai a mitjançant unes lones tipus vela ancorades a uns mastelers d’acer els quals, alhora, aniran subjectes a unes jardineres prefabricades que s’emplenaran de terra vegetal, tot millorat el paisatge urbà.

D’altra banda, la plaça Polo de Bernabé es reverdirà gràcies a la implementació de zones de descans amb ombra. En elles es plantaran arbres de grandària mitjana i es generaran tant àrees verdes com bancs o zona de descans.

La remodelació de la plaça al barri d’Exposició facilitarà la mobilitat per als vianants, per l’ampliació d’espais, zones d’arbratge que permeten una reducció de la temperatura ambiental i l’habitabilitat, la millora de l’accessibilitat així com facilitar els desplaçaments a peu. El nou mobiliari, construït amb materials reciclats contribueix a protegir el medi ambient, tot reduint la contaminació.

València, Capital Verda Europea 2024

La renaturalització de la ciutat és clau en l’estratègia de València, la qual ha aconseguit el premi de Capital Verda Europea 2024. Este guardó, dotat amb 600.000 euros, està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per tal de reconèixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana, alineats en el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Esta competició de València per a esdevindre Capital Verda Europea 2024 se suma a altres fites europees i mundials de la ciutat com ara la consecució de la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017 o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per ser climàticament neutra el 2030.