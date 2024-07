Comencen els Concerts de Vivers 2024, amb una àmplia oferta musical de pop, rock, flamenc, salsa, indie, rumba, ranxeres i música urbana

El cicle musical arranca esta nit amb l’actuació del cantant Sergio Dalma

La programació inclou un total de 18 jornades musicals que comptaran amb les actuacions de 25 artistes

Enguany s’ha ampliat la zona reservada a persones amb mobilitat reduïda

Comencen hui els Concerts de Vivers 2024, amb una àmplia oferta musical, que abasta gèneres variats: des de pop, rock, música indie i música urbana a flamenc, salsa, rumba i ranxeres. Una programació eclèctica i múltiple, amb 18 jornades i 25 artistes, configura la proposta de la tradicional cita musical del mes de juliol a la ciutat, en el marc de la Gran Fira de València, que organitza la Regidoria de Festes i Tradicions.

“Ja està tot previst per a arrancar el cicle de concerts de Vivers que s’inaugura esta nit amb l’actuació de Sergio Dalma i que finalitzarà el dia 23 amb els valencians Revolver. Les nits del mes de juliol oferixen una oportunitat per a gaudir de música en directe i a l’aire lliure, i per això des de la Regidoria de Festes i Tradicions hem dissenyat una àmplia oferta de gèneres musicals per a tots els gustos i per a totes les edats”, ha destacat la regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil.

En esta línia, la delegada ha subratllat que “este cartell compta amb artistes que han deixat una empremta inesborrable en l’escena musical internacional. Amb nominacions i premis en els Grammy i els Grammy Llatins, com els guardonats Julieta Venegas i Gilberto Santa Rosa, així com els influents The Cult i Beret, València es convertix, així, en l’epicentre de la música de classe mundial este estiu”.

El programa arranca esta nit amb el concert que oferirà el cantant Sergio Dalma, que presentarà les cançons del seu nou àlbum, Sonríe porque estás en la foto, el número vint-i-dos de la seua carrera, que proposa temes pegadizos, plens de vitalitat i alegria, amb un so fresc i certament ochentero. Trenta-quatre anys de carrera i més de quatre milions de còpies venudes recolzen una trajectòria amb èxits que formen part de l’imaginari actual, com el clàssic Bailar pegados.

En esta primera setmana, l’escenari dels Vivers rebrà també a Luz Casal, Niña Pastori, Los Zigarros, Taburete i Camela. Demà, dia 3, serà el torn de Luz Casal, reconeguda cantant i compositora amb una trajectòria de més de quatre dècades, i intèrpret de temes tan emblemàtics com Piensa en mi o Un año de amor. Demà presentarà el seu setzé àlbum, Las ventanas de mi alma, precedida en l’escenari per l’artista alcoiana Neus Ferri, finalista de la primera edición del programa “La Voz” en España (2012) i del qual va ser finalista. Ferri ha publicat dos àlbums, el primer finalista en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2019; i en 2022, Llar, àlbum compost majoritariament part per cançons en valencià.

El dijous, dia 4, Niña Pastori arribarà a l’entaulat de Vivers amb la seua veu poderosa i estil únic que fusiona flamenc amb altres gèneres com el pop i el rock. Amb una carrera que abasta més de dos dècades, la cantant ha deixat una marca indeleble en la música espanyola, que connecta els arrels del flamenc i l’experimentació amb nous sons. I el rock espanyol de Los Zigarros, els germans Ovidi i Álvaro Tormo, prendrà el protagonisme el divendres, dia 5, amb un estil enèrgic i rebel i potent so. Compartiran la nit amb la banda també valenciana Santero y Los Muchachos, i amb Green Nomad, un altre dels grups de l’escena del rock alternatiu valencià.

El cartell del dissabte 6 serà per a la banda formada per Willy Bárcenas i Antón Carreño, Taburete, nou anys i cinc àlbums després de debutar, en el marc de la gira que estan duent a terme i que conduirà al seu sext àlbum. Compartiran nit amb els madrilenys 84, els qui després d’una aturada que anunciava dissolució, van tornar a reunir-se en 2019. I esta primera setmana de Concerts de Vivers la tancarà Camela el 7 de juliol amb la gira 30 Aniversari i la presentació del seu últim disc publicat, Que la música te acompañe. El duo musical format per Dioni Martín i María Ángeles Muñoz destaca pel seu estil de rumba pop, i ha sigut una presència constant en l’escena musical espanyola des uq eva debutar en 1994, amb lletres pegadizas i melodies animades.

Posteriorment, i fins al 23 de juliol, els concerts acolliran noms del panorama musical actual com l’Índia Martínez, Beret, Antoñito Molina, Pablo López, The Cult, Wos, Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, El Arrebato, Julieta Venegas, Bertín Osborne i Revolver.

Un escenari de 16 metres de boca i dos pantalles laterals

Els Concerts de Vivers es duran a terme sobre un escenari de 16 metres de boca, amb dos pantalles laterals de 24 metres quadrats, i realització en directe. A més, s’ha ampliat l’espai per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), amb dos zones: una en altura i, com a novetat enguany, una altra en cota zero, la qual cosa ha ampliat la capacitat total fins a les 40 persones. En col·laboració amb la Direcció General de Discapacitat, s’ha incorporat un equip de voluntaris per a ajudar les persones amb mobilitat reduïda.

L’àmbit musical inclou també una zona gastronòmica (amb oferta variada, opcions veganes i intoleràncies) situada en terrassa en zona enjardinada, i amb gespa artificial en tot el recinte. A més, hi ha aparcament per a bicicletes i 70 cabines portàtils de WC.

www.conciertosdeviveros.com