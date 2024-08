Les festes patronals en honor a Sant Josep, que antigament se celebraven a l’octubre, han començat aquest dilluns 19 d’agost

Les festes patronals en honor a Sant Josep, que antigament se celebraven en octubre, han començat aquest dilluns 19 d’agost. Aquestes festes es van traslladar a agost fa uns cinquanta anys per aprofitar les vacances i evitar la coincidència amb la collita de la taronja. L’acte central de les festes és el trasllat de la imatge de Sant Josep des de l’església parroquial de Sant Antoni Abat fins a l’ermita, un recorregut ple de simbolisme i devoció que culmina el darrer dia amb el retorn a l’església.

El primer dia de festes ha començat amb un matinal infantil al Teatre Modern, on els més menuts han gaudit de pintacares, actuacions i espectacles del grup Sonriu i Nora la Cantaora, amb regals sorpresa i un gelat per a tots els participants. Aquesta jornada és una de les moltes activitats pensades per a totes les edats, mantenint l’esperit tradicional i festiu.

Durant tota la setmana, els veïns i visitants podran participar en diversos actes culturals, religiosos i lúdics que enforteixen la comunitat i mantenen viva la tradició en honor a Sant Josep, patró protector de les collites i figura central d’aquestes festes tan arrelades al municipi.