La nau tindrà més de 900 metres quadrats i estarà situada al carrer Ferradors, al parc industrial Verge de la Salut

Han començat les obres per a la construcció del nou magatzem-taller de la Brigada d’Obres de Xirivella. La nau estarà situada en el polígon industrial Verge de la Salut, al carrer dels Ferradors, núm. 2, en un solar 1.925,35 m². “La nova edificació permetrà un emmagatzematge més modern i eficaç i millorarà les condicions en el dia a dia dels treballadors. D’aquesta manera, també complim amb un compromís que va adquirir aquest equip de govern amb el personal de la Brigada d’Obres”, assegura Vicent Sandoval, regidor d’Infraestructures.

La nova construcció tindrà 935 m² construïts, 720 d’ells destinats a l’emmagatzematge amb una àmplia zona central pensada per a l’aprofitament màxim, mentre que en la part lateral es distribuirà l’espai entre els diferents oficis de la Brigada d’Obres de tal manera que tinguen una ubicació d’emmagatzematge pròpia per als seus útils i eines per cada ofici. El magatzem tindrà una porta d’accés i una altra d’eixida, creant un circuit intern que facilitarà la seua funcionalitat.

A més del magatzem, la nau tindrà una altra zona amb les oficines, dos vestuaris amb dutxes i taquilles, tres lavabos, un menjador i una sala d’arxiu. En la part exterior hi haurà una zona d’aparcament amb capacitat per a set vehicles i darrere de la nau es disposarà d’un terreny de més de 600 m² a l’aire lliure dels que també es podrà fer ús per a les necessitats de la brigada.