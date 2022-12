L’Ajuntament posa en marxa aquesta iniciativa anual com a part del seu programa d’activitats nadalenc per a fomentar l’ús veïnal d’aquest espai de comerç local

L’Ajuntament d’Alboraia ja ha obert el termini de participació del sorteig de Nadal del Mercat Municipal que realitza anualment amb motiu del programa d’activitats d’aquestes dates. Les instruccions són senzilles: únicament és necessari comprar per a rebre les paperetes del sorteig.

El sorteig tindrà lloc el dissabte, 17 de desembre, a les 12.00 hores, en les mateixes instal·lacions del Mercat Municipal, moment en el qual es repartiran els premis nadalencs.

La iniciativa s’integra en la línia de treball que segueix la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum de Sebastián Torres para promocionar el comerç local. El sorteig de Nadal del Mercat Municipal, explica el regidor, “reforça i premia l’afluència de persones usuàries que utilitzen aquest espai de comerç local per a realitzar les seues compres, que és elevada de cara a Nadal”.

No és l’única mesura que s’està duent a terme actualment en aquesta línia l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alboraia ha repartit ja vals de diners per a cada membre per a gastar en el Mercat Municipal, seguint el mateix objectiu de l’Ajuntament.