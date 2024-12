Compromís Alzira posa sobre la taula els perills del negacionisme climàtic després de la DANA

La Casa de la Cultura d’Alzira va reunir el passat dissabte 30 de novembre sis veus expertes en la taula redona ‘I després de la DANA, què? El negacionisme mata…?’, organitzada per Compromís.

La jornada va comptar amb la participació d’investigadors, enginyers, periodistes i polítics per debatre sobre els perills del negacionisme climàtic, les llacunes en la gestió de la DANA i les actuacions que calen a partir d’ara.

Entre els temes tractats, l’urbanisme sense planificació i la construcció en zones inundables i soterranis.

Els diferents ponents subratllaren també la importància d’una comunicació efectiva i la urgència de la coordinació entre administracions davant d’uns desastres naturals cada vegada més freqüents i accentuats pel canvi climàtic.

El periodista ambiental expert en canvi climàtic Juan Bordera i l’experta de l’ONU Irene Calvé posaren el focus en la necessitat de buscar solucions col·lectives, a través de l’organització civil, davant l’interés del sistema per la reproducció del capital.

Amb tot, la jornada va servir com a punt de partida per a la reflexió sobre la reconstrucció dels pobles afectats per la DANA. Una reconstrucció que, segons les veus expertes i a la vista dels danys, haurà de ser més bé una adaptació a les noves circumstàncies.

L’acte va comptar amb l’assistència de nombrós públic.