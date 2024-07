Compromís Meliana denuncia la falta de manteniment de les zones inundables del terme

Compromís per Meliana denuncia la falta de manteniment de les escorrenties i els albellons de les zones més sensibles del municipi a les inundacions en els cas d’episodis de pluges fortes.

Un cas especialment injustificable és tot l’entorn de la rotonda del camí del Barranquet, l’accés sud al nucli urbà, que presenta un estat de manteniment molt lamentable.

Per al grup municipal valencianista és molt sorprenent que la neteja d’aquesta zona no haja sigut una de les actuacions prioritàries, com cada any, dels peons agrícoles que es contracten dins del programa de foment de l’ocupació del SEPE, el servei estatal d’ocupació.

Fins ara, tots els anys, durant l’estiu, l’Ajuntament de Meliana programa tasques de manteniment i de neteja de les infraestructures rurals, especialment camins, séquies i vorals. Ara és l’hora que alguns d’aquests punts, que a més són sensibles a les inundacions en el cas d’episodis forts de pluges, com és el cas les tronades d’estiu, presenten un estat de manteniment lamentable.

En aquest sentit, la regidora de Compromís Amparo Martí, incideix: ”L’Ajuntament sempre ha programat com una de les actuacions prioritaris la neteja i el manteniment de les zones inundables, com ara el camí del Barranquet, sobretot la zona més fonda de la rotonda i d’accés sud al nucli urbà. Ara mateix, aquesta zona presenta un estat lamentable”.

Cal recordar que l’1 de juliol mateix es va viure un d’aquests episodis forts de pluges que van acumular brutícia, fang i brossa en els desguassos dels vials, que ara mateix es troben obstruïts per la brutícia perquè des d’aleshores, tres setmanes després de l’episodi de pluges, no s’han netejat.

La regidora valencianista recorda: “Aquests treballs de manteniment de les infraestructures rurals s’han realitzat sempre, aprofitant l’estiu, dins del programa de foment de l’ocupació agrícola del SEPE en què, ara mateix, l’Ajuntament de Meliana té contractades deu persones; i una de les actuacions prioritàries sempre ha sigut netejar les zones sensibles a les inundacions, cosa que enguany no està passant”.

La petició d’aquest programa implica la presentació d’un projecte amb una sèrie d’actuacions programades respecte del manteniment de les infraestructures agrícoles. Per això, des de Compromís es demanarà el dit projecte per a contrastar que s’està portant endavant atés l’estat lamentable, per exemple dels camins, com és el cas que es denuncia al camí del Barranquet.

Per a l’edil és preocupant la situació que s’està produint: “Sembla que la prioritat de l’alcaldessa Trini Montañana i del regidor Pedro Cuesta és muntar i desmuntar entaulats i infraestructura per a esdeveniments i actes diversos en lloc de fer les tasques perquè han sigut contractats els peons agrícoles dins del programa del SEPE”. De fet, hui mateix s’ha pogut vore diverses persones d’aquest grup contractat per a treballs agrícoles amb diversos vehicles municipals fent aquestes tasques de desmuntatge i trasllat de material d’espectacles com ara entaulats i cadires.

Finalment, Martí insta l’alcaldessa, el regidor d’Obres i Serveis i de Personal, la regidora de Foment Econòmic i el regidor d’Agricultura: “A prioritzar en aquest cas totes les actuacions de manteniment importants que s’han de realitzar al terme de Meliana abans que es produïsquen més episodis de pluges fortes, bé durant l’estiu o bé en l’inici de la tardor, en lloc de prioritzar festes i saraus com realment estan fent. Els treballs per a reduir els efectes i els danys de les pluges s’han de fer ara, i el mes de juliol ja s’acaba”.

Camins com ara del Barranquet, del Borriquillo, de la Mar, de la Garrigosa o l’auxiliar de l’autovia V-21, entre altres camins importants per a la comunicació i el desplegament de l’activitat agrícola, econòmica i social de Meliana, necessiten una neteja i un manteniment a fons i urgent.