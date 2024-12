Compromis Meliana: El Síndic de Greuges recorda a l’alcaldessa Trini Montañana el deure legal de garantir la pluralitat política

En setembre, Compromís ja va denunciar la falta de pluralitat, l’ús partidista i l’escàs ús del valencià que el govern del Partit Popular havia aplicat, tal com estableix la legislació vigent, al primer número del Butlletí d’informació Municipal de Meliana repartit entre agost i setembre.

Finalment, davant la queixa tramitada pel grup valencianista, el Síndic de Greuges ha recordat a l’alcaldessa Trini Montañana l’incompliment de diversos deures legals que ara hauran de complir tot aplicant les mesures pertinents.

Mesures que han de comunicar al Síndic mateix amb l’informe corresponent.

El nou govern municipal de Meliana del Partit Popular, encapçalat per l’alcaldessa Trini Montañana, va publicar el primer número del butlletí d’informació municipal de la legislatura entre agost i setembre.

Com ja va denunciar aleshores el portaveu de Compromís, Joan Orts: “La pluralitat d’aquest primer número del butlletí d’informació municipal i, per tant, de tota l’activitat de l’Ajuntament, inclosa la dels grups de l’oposició, era inexistent. El butlletí no passava de ser un publireportatge de l’alcaldessa Trini Montañana i del seu govern pagat amb diners públics dels melianers i de les melianeres”.

Ara, quatre mesos després, i a requeriment del Síndic de Greuges -quan aquesta informació s’ha de facilitar en un temps breu-, l’alcaldessa ha informat al portaveu de Compromís que el primer número del butlletí va tindre un cost de prop de 5.000 €.

En la seua resolució el Síndic recorda a l’alcaldessa Trini Montañana: “El deure legal de garantir, en els mitjans públics de comunicació social, la participació de la pluralitat política i, específicament, de les forces polítiques amb representació municipal”, tal com recull l’art. 141 de la llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim local de la Comunitat Valenciana, i com és el cas, precisament, de Compromís.

El butlletí es va editar i repartir sense la participació dels grups polítics i ni tan sols informar-los i explicar-los els criteris d’edició, aspectes fonamentals en una publicació institucional. El responsable valencianista ja va denunciar: “La finalitat de la revista clarament no era donar informació útil, precisa i detallada sobre les actuacions, les activitats i els projectes municipals, com caldria esperar d’un mitjà de comunicació de l’Ajuntament, perquè és el que realment interessa a la ciutadania.

De fet, se centrava en l’autobombo del govern i la promoció de l’alcaldessa mateix. Per això predominaven les autoentrevistes i les fotos de l’alcaldessa i del seu equip”.

Un altre aspecte important i alhora preocupant era la presència testimonial del valencià en la revista, reduïda a un 25%. Respecte d’això, el Síndic també recorda a l’alcaldessa: “El deure legal de promoure l’ús preferencial i majoritari del valencià en els mitjans de comunicació propis”, tal com es recull en l’art. 18 del Reglament de promoció i ús del valencià de l’Ajuntament de Meliana mateix, hui vigent.

Finalment, Orts conclou: “Trini Montañana i el seu govern estan obsessionats per acaparar fins a l’extrem tot el protagonisme de l’activitat pública i institucional de Meliana, fins i tot contravenint la legislació. Això ho constatem cada dia en la seua obsessió, fins a ratllar l’absurd, d’aparéixer en totes les fotos i vídeos de qualsevol cosa que puga passar a Meliana”.

Des de Compromís confirmen que estaran expectants perquè es complisquen les consideracions del Síndic de Greuges. De moment, finalitzant el 2024 i celebrades ja les comissions informatives de desembre, el govern del Partit Popular encara no ha portat aquest punt a cap comissió informativa des del mes de juliol, fa sis mesos, per a tractar els criteris de participació, de continguts i de tractament de la informació en el butlletí d’informació municipal.