Fa pràcticament dos setmanes que quasi un quilòmetre de la platja de Meliana es troba tancada al bany per la presència d’un índex alt del bacteri ‘E.coli’, que pot provocar problemes de salut a les persones.

Només està permés el bany al tram central comprés entre els espigons, on les analítiques periòdiques de la Generalitat donen paràmetres òptims per al bany.

Aquest episodi, que afecta altres platges de la zona, ja es va produir en més intensitat al 2019, i això va motivar a Meliana la planificació d’un seguit d’actuacions. És per això que Compromís per Meliana insta ara l’alcaldessa Trini Montañana perquè reprenga una d’elles. Concretament, el filtre verd que es troba a prop del litoral, al camí del Magistre, a la partida de Massamardà.

Fa dos setmanes que les platges de Meliana i d’Alboraia pròximes a les goles per on desaigüen les séquies de l’horta es troben tancades al bany per un percentatge alt del bacteri ‘E.coli’, perjudicial per a la salut. Com indica la regidora de Compromís, Rosa Peris: “En el cas de Meliana, estem parlant del tancament de pràcticament un quilòmetre de platja, les zones ubicades al nord i al sud dels espigons. Només és apta per al bany la part central, la zona compresa entre els espigons. Això limita molt les prestacions de la platja en plena temporada d’estiu”.

Així ho va informar el ban municipal l’11 de juliol. Les successives analítiques han continuat donant valors alts del bacteri i, tal com el govern municipal va contestar en el ple d’ahir a la pregunta de la regidora, mentre la situació continue així aquests trams de platja continuaran tancats al bany.

És important destacar que els episodis de contaminació per ‘E.coli’ es produeixen per les goles per on desaigüen les séquies que recullen l’aigua de tota l’Horta Nord. En aquest sentit, l’edil valencianista recorda: “Aquest episodi de tancament de platges ja es va produir al 2019 amb una afecció més important entre Sagunt i València i, en el cas de Meliana, va comportar la planificació d’una sèrie d’actuacions a mitjà termini per part del govern anterior de Compromís per tal de minimitzar els episodis contaminants”.

Una primer actuació fou la ubicació de l’estació de bombeig al poliesportiu per a impulsar les aigües residuals de la part est del nucli urbà de Meliana al col·lector de l’estació depuradora d’Alboraia. Amb la mateixa finalitat, es van fer actuacions de millora de la xarxa de clavegueram de Meliana als carrers Furs i Aragó.

Una de les actuacions previstes conjuntament amb la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana fou la creació d’un filtre verd a la partida de Massamardà, al camí del Magistre, molt a prop del litoral. La finalitat de la instal·lació és poder tractar les aigües de l’horta abans que isquen a la mar per les goles de la séquia Sangonera i de la séquia Nova.

La instal·lació fou executada per la Generalitat en 2020, però encara no s’ha posat en funcionament. És per això que, des de Compromís s’insta l’alcaldessa Trini Montañana perquè reprenga la posada en funcionament d’aquesta instal·lació, almenys per als mesos d’estiu.

L’anterior responsable de Medi Ambient incideix: “El govern anterior vam deixar preparades totes les gestions perquè la instal·lació es poguera alimentar amb energia elèctrica -en lloc de fer-ho amb combustible tal com inicialment estava previst- per tal que tinguera menys impacte ambiental i un cost de funcionament menor-.

A més, ja s’havia previst una partida inicial en el pressupost per fer la connexió elèctrica des del túnel del camí del Magistre, després d’una tramitació llarga per tal de poder garantir el subministrament elèctric”.

Però sense cap dubte, les actuacions més importants que està executant Meliana per a la millora de tota la xarxa i minimitzar al màxim els episodis de contaminació al seu litoral són les obres que s’estan executant, d’un col·lector nou, als nuclis rurals de Roca i Cuiper, nuclis molt pròxims al litoral.

Respecte d’això, Peris manifesta: “El col·lector, les obres del qual estan a punt de finalitzar, recollirà les aigües residuals d’aquests dos nuclis i seran impulsats des de l’estació de bombeig que començarà a instal·lar-se a continuació i que impulsarà les aigües residuals fins al col·lector de l’estació depuradora d’Alboraia que transcorre per davall del carril bici de la Via Xurra, més a l’oest”.

Aquesta actuació, amb un cost d’1,5 milions d’euros, és fruit del conveni firmat per diferents administracions en la legislatura anterior.

Concretament per la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat, l’entitat de sanejament EPSAR i els ajuntaments de Meliana i Foios. Amb tot plegat -conclou la regidora-: “Meliana estaríem donant una resposta global a aquesta problemàtica, pel que fa al nostre terme i al nostre litoral, i estaríem complint amb allò que vam començar a planificar al 2019”.