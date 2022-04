La proposta de Compromís vol que s’expresse el rebuig a l’exhibició, explotació i maltractament d’animals en els festejos taurins per part de la corporació. A més també porta als punts d’acord que l’ajuntament de Paiporta no done permís a cap activitat o festeig taurí siga en terrenys públics o privats.

Pep Val: “Paiporta ha sigut un municipi lliure de maltractament animal els últims 4 anys, i ara tornarà de la mà d’Albalat amb una decisió unilateral i contra part de l’equip de govern”.

Compromís vol portar el debat dels bous al carrer al ple, que Paiporta es posicione a favor dels “drets dels animals”, i a més aprovar que no se subvencione a les entitats organitzadores dels bous al carrer. La moció vol aprovar la declaració del municipi com a “localitat amiga dels animals, contrària a la pràctica de qualsevol mena d’activitat, espectacle o pràctica esportiva que implique violència contra els animals, incloent-hi els espectacles taurins, tir i arrossegament o els circs amb animals, i impedir la publicació en els espais, mitjans i plataformes de titularitat pública municipal de la publicitat d’activitats de qualsevol mena que supose la violència, exhibició o explotació d’animals incompatibles amb la seua dignitat i els seus drets”.

Amb aquest text Compromís busca que no es puguen realitzar en la localitat qualsevol activitat que implique maltractament animal, incloent-hi també festes taurines en tota la població. En l’elaboració d’aquesta proposta Compromís ha treballat amb animalistes de la ciutat i també amb el sentit de la ciutadania, on ja van més de 2000 signatures arreplegades per tal que no se celebren festejos taurins al municipi.

El portaveu de Compromís, Pep Val, ha exposat que aquest és un nou pas en la defensa dels animals: “un bon govern ha de vetlar sempre per benestar de tots, i en aquest cas també pels que no tenen veu”. Val ha recordat que mocions com aquesta s’han aprovat en alcaldies del PSOE a la comarca, com en el cas de Benetússer l’any 2016, i ha finalitzat destacant “la necessitat de mantenir una línia contínua de treball per a millorar els drets dels animals, aquesta decisió presa per Maribel Albalat demostra que encara queda molt per fer”.

