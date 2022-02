Atenció personalitzada en finestreta en especial per a la gent major i persones amb diversitat funcional

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà per unanimitat una moció de Compromís per l’Alcúdia en la que es demana a les entitats bancàries una millor atenció cap a la ciutadania en general i a la gent major i amb diversitat funcional en particular.

La portaveu de Compromís, Vero Roig, va explicar que en els últims temps la prestació i la qualitat dels serveis bancaris presencials a la població s’havien reduït de forma extraordinària. Un procés que s’ha vist agreujat per la digitalització, les fusions i també per la pandèmia, amb la implantació de la cita prèvia, les limitacions d’accés a les oficines i les restriccions d’horaris d’atenció.

La regidora de Compromís va denunciar que aquesta és una situació que afecta la població en general, però sobretot, als col·lectius de persones majors i amb diversitat funcional, que veuen els seus drets vulnerats per la manca d’una atenció específica que els ajude a exercir-los de forma adequada i segura. Amb aquest fenomen es posa de manifest una notable manca d’ètica per part d’aquestes entitats amb l’abandonament de serveis i l’aplicació de quotes abusives. Sense dubtes, estem davant d’una situació de maltractament als col·lectius més vulnerables i, en definitiva, a la població en general.

Les conseqüències de la pandèmia han provocat una limitació d’horaris de l’atenció al públic i la derivació cap a la cita prèvia i els gestors. La banca en línia i la reducció de personal obliga els usuaris a operar a través dels caixers automàtics, del telèfon mòbil i de l’ordinador. Aquest fet, que afecta a tots els ciutadans, té una major afectació a les persones d’edat avançada (que no estan acostumades a utilitzar les noves tecnologies) o a les persones amb diversitat funcional.

La moció expressa que l’atenció individualitzada i de qualitat, la formació en drets bancaris, la detecció de problemes específics en el cas de cada client, han de ser les premisses a partir de les quals el sector atenga les necessitats de la seua clientela, especialment, en els casos en què aquesta patisca el risc de no poder exercir els seus drets com a consumidor per situacions concretes de vulnerabilitat.

Per tot allò l’Ajuntament de l’Alcúdia instarà a les entitats bancàries a què oferisquen atenció personalitzada en finestreta durant l’horari que les oficines estiguen obertes al públic, per tal de facilitar una atenció més comprensible a la ciutadania i, en particular, a la gent major i a persones amb diversitat funcional.

Igualment que no cobren comissions per conceptes derivats del servei d’atenció a les persones que no tenen les habilitats per poder fer, de forma autònoma, les diferents gestions en els caixers automàtics i que s’aplique una tarifació social en l’aplicació de comissions, en funció de les característiques de cada client.

També es demana que els poders públics competents legislen i regulen una normativa bancària més justa i solidària, especialment per a les persones més vulnerables.

