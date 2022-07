En el passat plenari del mes de juny Compromís per l’Alcúdia va presentar una moció per al foment de la igualtat a les festes locals que va ser aprovada per unanimitat.

Les festes locals i patronals defineixen la identitat d’un poble però, al mateix temps, es afectades pels rols de gènere que encara actualment s’està reproduint.

Aquests espais, com tots, s’han construït baix un context patriarcal i per això s’han d’adaptar també a la nova realitat d’una societat que camina cap a la igualtat real. En eixe sentit la presencia i participació de totes les persones en igualtat d’oportunitats ha d’estar garantida.

Vero Roig, portaveu de Compromís, va dir que cal dur a terme accions efectives i els canvis, dins de les festes tradicionals, que han de conduir cap a una construcció social i cultural igualitària i inclusiva que siga visibilitzada a les festes i a les polítiques públiques. Fomentar la celebració d’unes festes locals i populars igualitàries, on totes i tots puguen participar, promoure actituds no sexistes i crear espais lúdics que garanteixen el respecte a les dones han de formar part de l’ideari col·lectiu i de l’itinerari de l’organització d’aquestes, ja que si l’organització de les festes és discriminatòria, les festes són discriminatòries també.

Per a la regidora,els Ajuntaments, com a responsables de la gestió de les festes celebrades als seus municipis tenen un paper clau en la consecució de la igualtat real com a objectiu fonamental. Donat que són l’administració més propera a la ciutadania tenen la capacitat de recollir les seues demandes i de conèixer les seues problemàtiques i, per tant, també, les mesures i decisions implementades pels òrgans locals influeixen de manera directa en la població.

Per tot el que s’exposa, el plenari de l’Ajuntament va adoptar els següents acords, que confiem siguen impulsats des de l’equip de govern:

– Adaptar les celebracions de Festes Locals i promoure accions concretes en el sentit d’allò que contempla a les recomanacions realitzades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en el seu decàleg de Bones Pràctiques per unes Festes Populars amb Perspectiva de Gènere i contra les Violències Masclistes, en especial atenció a les accions de prevenció dirigies a eliminar les violències sexuals.

– Impulsar i aplicar un Pla d’Acció Estratègic conjunt amb les associacions festeres i culturals del municipi per aconseguir la presència i participació de les dones en Igualtat de condicions que els homes a les festes locals.

– Reafirmar el seu compromís amb la Igualtat real i efectiva entre dones i homes del municipi i per això només donarà suport Institucional i Econòmic a entitats i associacions que als seus estatuts, principis i accions vetllen per aquest principi constitucional tant en la celebració dels dies de festa local com en qualsevol activitat relacionada al llarg de l’any.

– Continuar treballant per garantir la presència de Punts Violeta a les festivitats locals i la formació coeducadora i transversal per a la ciutadania, amb l’objectiu de consolidar espais lliures de violència i assetjament sexual al municipi.