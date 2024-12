Compromís per Meliana: El PP abandona projectes estratègics per a Meliana

El PP abandona projectes estratègics per a Meliana com ara la prolongació de Corts Valencianes

En la sessió plenària ordinària de dijous, el govern de Trini Montañana va aprovar els seus segons pressupostos –en aquest cas per al 2025– d’11,5 milions d’euros.

Uns pressupostos que destinen 1,2 milions d’euros a millores al poliesportiu municipal, més del 70% de totes les inversions previstes d’un total d’1,7 milions d’euros. Aquest fet ha estat criticat per Compromís, que denuncia que es abandona la inversió en projectes prioritaris per al municipi, com la prolongació de l’avinguda Corts Valencianes. Així mateix, Compromís també lamenta que el PP “renuncia de nou a la solidaritat i la cooperació amb els pobles en vies de desenvolupament”. Compromís va votar en contra d’aquests pressupostos.

Pressupostos centrats en esports

Com ha explicat Josep Riera, portaveu adjunt de Compromís, “es poden confrontar models de poble i des de Compromís constatem que el Partit Popular abandona projectes estratègics per a Meliana i prioritza actuacions que, ara mateix, no són les més urgents”. En concret, el PP destina 1,2 milions d’euros del Pla obert d’inversions de la Diputació a la millora d’instal·lacions esportives, el que representa més del 66% dels fons que el pla destina a Meliana per a tota la legislatura.

Segons Riera, “abandonar i retardar la prolongació de l’avinguda Corts Valencianes suposa allargar sense data la construcció del nou institut de La Garrigosa, previst en el Pla Edificant, i condemnar la comunitat educativa a continuar en unes instal·lacions obsoletes i insuficients”. Per a Compromís, aquesta actuació “és prioritzada i fonamental”.

Altres inversions posposades

També queden en l’aire altres actuacions importants, com la millora hidràulica del camí del Barranquet, el circuit de tractament de les aigües de les séquies o la remodelació de carrers com el de Cervantes. En aquest sentit, Riera critica que “Trini Montañana i Pedro Cuesta han executat la millora del carrer Providència, impulsada pel govern anterior, però paralitzen la del carrer Cervantes, inclosa en el mateix projecte”.

Crítiques a la política fiscal i social

En l’àmbit fiscal, Compromís també denuncia que els pressupostos “no apliquen les taxes reduïdes del fem per a qui separa correctament, aprovades en 2023”, el que implica que la taxa TAMER s’incrementarà un 23%. També lamenten la incorporació d’una nova taxa especial per la xarxa de l’aigua, que es pagarà en el rebut de l’aigua.

Pel que fa a aspectes socials, Compromís critica que l’alcaldessa no destine, per segon any consecutiu, 30.000 euros a ajudes de cooperació del 0,7%. Alhora, es perpetuen retallades en el pla d’ocupació municipal i en el servei de promoció de l’ús del valencià.

Incompliments de la Generalitat

Finalment, Compromís també manifesta preocupació pel retard en la construcció del nou IES La Garrigosa, així com pels incompliments del govern de Carlos Mazón, com la manca d’avanços en el nou centre de salut, el projecte del qual no s’ha licitat, o en la supressió del pas a nivell de la CV-300. Tampoc hi ha avanços en la finalització de les oficines de Labora.

Amb tot, des de Compromís es lamenta que els pressupostos del PP no atenguen les prioritats reals de Meliana, deixant de banda necessitats fonamentals en benefici de projectes menys urgents.