Compromís ha instat l’alcaldessa Trini Montañana a garantir la continuïtat del conservatori professional de música de Meliana,

El govern popular ha mostrat reiteradament dubtes sobre la seua permanència del conservatori

Aquest conservatori fou assumit per la Generalitat en el curs 2022-2023, gràcies a un conveni signat pels governs anteriors del Botànic i l’Ajuntament de Meliana. Té vigència fins al 2026, i Compromís insisteix que hi ha temps suficient perquè l’actual govern municipal treballi conjuntament amb la Generalitat. Per assegurar la continuïtat del centre. La Generalitat ha d’assumir la totalitat del funcionament i de la plantilla del conservatori, tal com s’estableix en el conveni signat amb l’Ajuntament de Meliana.

Josep Riera, exalcalde i regidor de Compromís, ha subratllat la importància de col·laborar amb la Generalitat. Per a donar una resposta clara i continuada als ensenyaments musicals a Meliana i a la comarca de l’Horta Nord. Ha explicat que el procés de traspàs de titularitat municipal a la Generalitat va ser complex. Implicant un estudi profund p part de la Generalitat per ordenar els centres i els ensenyaments musicals al llarg del país. El conveni actual permet finançar els 10 professors que encara són personal de l’ajuntament però treballen al conservatori, gestionat per la Conselleria d’Educació.

Riera ha destacat que aquest conveni és un instrument de transició fins a la plena assumpció del centre per part de la Conselleria. Garantint així els ensenyaments musicals en una zona amb molta demanda i reduint la pressió sobre els conservatoris de la ciutat de València. Durant els dos cursos de vigència del conveni, l’alumnat del conservatori de Meliana ha augmentat progressivament.

Finalment, Riera ha conclòs que és essencial que l’actual govern municipal treballe amb la Generalitat durant els dos anys restants del conveni per renovar-lo o trobar una solució definitiva que assegure la continuïtat del conservatori professional de música de Meliana dins de la xarxa de la Generalitat. No fer-ho, segons ell, suposaria un frau per al poble de Meliana i una retallada dels serveis públics en un àmbit amb tanta tradició i demanda. A més, ha recordat que l’anterior govern municipal també va impulsar la creació de l’escola de música vinculada a l’Associació d’Amics de la Música de Meliana, la qual ha progressat notablement en només dos cursos.