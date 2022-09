Compromís per Paiporta ha organitzat per aquest divendres la xarrada sobre els drets dels animals amb Francina Peinado Gil, col·laboradora en temes de protecció animal . L’acte tindrà lloc a la seu de Compromís per Paiporta a les 19 hores.

Aquest divendres la seu de Compromís per Paiporta acollirà una xarrada oberta per tal de debatre sobre el benestar i drets dels animals. La xarrada està orientada tant al ciutadà a nivell personal com per a associacions d’animals, col·lectius, etc.

La xarrada serà impartida per Francina Peinado Gil, formada en dret animal. Laura Jiménez realitzarà la presentació i aprofitarà per explicar a la ciutadania el punt de vista de la nostra formació respecte al benestar animal. Segons han exposat la regidora i el portaveu i candidat, Pep Val, l’objectiu és de fer de Paiporta una ciutat puntera en el respecte i el tracte als animals, amb paràmetres d’homologació europeus que ens puguen posar com a referència valenciana.

En paraules de Val, candidat a l’Alcaldia de Paiporta per Compromís, “Tal com va dir Mahatma Ghandi, una societat es pot jutjar per la manera en què tracta els seus animals, i nosaltres volem que la nostra ciutat puga trobar-se entre les més avançades”.