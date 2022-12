Després de l’elecció de Pep Val com a cap de llista electoral, Compromís per Paiporta ha iniciat la preparació del programa electoral amb el qual es presentarà als comicis per al qual també es compta amb la participació ciutadana.

Durant els propers mesos, representants de Compromís es reuniran amb col·lectius i associacions per tal d’intercanviar opinions i propostes.

“A Compromís redactem el nostre programa electoral conjuntament amb la ciutadania. La militància de Compromís ja treballa en l’esborrany d’un nou projecte per al qual també comptaran amb l’ajuda de la resta de ciutadans”, explica Val. Emmarcat dins de la campanya ‘Paiporta: El canvi no para’, el col·lectiu municipal obrira el programa a tota la ciutadania incidint àrea per àrea en millores i propostes per continuar transformant Paiporta.



Se seleccionaran les propostes realitzades pels ciutadans i s’uniran amb les pròpies del partit, per a posteriorment presentar-les de nou veïnat obrint el procés a totes les persones que vulguen formar part”, apunten des de Compromís.

“Volem escoltar les propostes de la ciutadania de forma directa, el veïnat de Paiporta és i ha de continuar sent partícip del nostre projecte per a Paiporta” ha explicat Pep Val