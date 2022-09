Aprofitant la setmana de la mobilitat sostenible. Des de la formació valencianista, s’aposta per ampliar serveis públics. Per tot això, el grup municipal Compromís per Rafelbunyol ha proposat fer un estudi inicial de com es podria posar en funcionament el servici d’autobús, els possibles horaris a cobrir, la freqüència de pas i el cost econòmic aproximat.



El volum de desplaçaments diaris entre Rafelbunyol i València és molt elevat ja siga amb el vehicle privat i/o el metro. Per això, cal fer tot el possible per fomentar l’ús del transport públic i millorar la qualitat del servici. A paraules de Mario Carrera, portaveu de Compromís de Rafelbunyol: “s’ha d’aposta per continuar en la senda de la mobilitat i la sostenibilitat a la nostra societat”.



D’una banda, per a Compromís queden pendents millores evidents al Metro com l’augment de la freqüència de pas des de Rafelbunyol i la consecució d’un servici de transport nocturn suficient perquè siga una alternativa real a l’ús del vehicle propi. D’altra banda, el mateix portaveu recordar que “hi ha diverses persones que per motius laborals i formatius hi han miren a Castelló de la Plana on les opcions de mobilitat pública són més complicades. Trobem un nombre d’alumnes que utilitzen el tren de rodalia per estudiar a la Universitat Jaume Primer i també per motius laborals a la província de Castelló”.



Per tot l’anterior, Mario Carrera apunta la necessitat d’establir un servici d’autobús com més prompte millor perquè la gent no estiga pendent del cotxe per apropar-se a l’estació de Renfe de El Puig o la de Puçol. Caldria, a paraules de la proposta, ja que fer-se un estudi dels horaris més demandats per a fer la valoració econòmica, fins i tot es podria obrir una enquesta o consulta pública per arreplegar la informació de primera mà. Fins i tot, segons Carrera, es podria estudiar mancomunar el servei per poder optimitzar els recursos municipals contactant amb les poblacions veïnes.